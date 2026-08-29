16χρονη κατήγγειλε αστυνομικό για σεξουαλική παρενόχληση: Εκείνος διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής

Στην καταγγελία μιας 16χρονης για σεξουαλική παρενόχληση οδήγησε η σύλληψη ενός 27χρονου αστυνομικού στην Αθήνα. Η ανήλικη φέρεται να τον αναγνώρισε σε φωτογραφίες, ενώ ο ίδιος άσκησε το δικαίωμα της σιωπής

Ένας 27χρονος αστυνομικός συνελήφθη στην Αθήνα μετά από καταγγελία 16χρονης για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο πατέρας της, η 16χρονη είχε μεταβεί σε αστυνομική υπηρεσία για να παραλάβει την νέα ταυτότητά της και κατά την αποχώρησή της, αστυνομικός που υπηρετούσε στο Γραφείο Έκδοσης Ταυτοτήτων φέρεται να την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, ο άνδρας την προσέγγισε στη συμβολή της οδού Αφροδίτης και Λεωφόρου Ποσειδώνος και της έκανε σχόλια για την εμφάνισή της. Η ίδια φέρεται να του είπε επανειλημμένα ότι είναι ανήλικη, ενώ αρνήθηκε όταν της ζήτησε να την αγκαλιάσει. Η 16χρονη υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος την αγκάλιασε από τη μέση και επιχείρησε να τη φιλήσει. Εκείνη τον απώθησε και αποχώρησε.

Η σύλληψη και η δικαστική εξέλιξη

Κατά την εξέτασή της από τους αστυνομικούς, η 16χρονη φέρεται να αναγνώρισε τον αστυνομικό από φωτογραφίες. Η υπηρεσία τον εντόπισαν αργότερα στο σπίτι του και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο 27χρονος διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής, δηλώνοντας ότι θα απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα παρουσία του συνηγόρου του.

Το Σάββατο οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Γ΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τις 7 Σεπτεμβρίου 2026.

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