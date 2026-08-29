«Θα σε βρω, θα σε παντρευτώ»: Τρομερό σκηνικό στην Κάρυστο – Ηθοποιοί παντρεύτηκαν σε θεατρική παράσταση (vid)

Ο Γιάννης Μαστρογιάννης και η Παναγιώτα Μπίμπλη παντρεύτηκαν μπροστά στους θεατές, με τον δήμαρχο Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλο να τελεί την τελετή.

Μια θεατρική παράσταση στην Κάρυστο πήρε μια απρόσμενη τροπή και μετατράπηκε σε πραγματική γαμήλια τελετή, αφήνοντας έκπληκτους τους θεατές που βρίσκονταν στο Υπαίθριο Θέατρο της πόλης.

Οι ηθοποιοί Γιάννης Μαστρογιάννης και Παναγιώτα Μπίμπλη, πρωταγωνιστές της παράστασης «Θα σε βρω, θα σε παντρευτώ», αποφάσισαν να κάνουν το πιο ξεχωριστό φινάλε πάνω στη σκηνή, καθώς ενώθηκαν με πολιτικό γάμο μπροστά στο κοινό.

Από το θεατρικό σενάριο στην πραγματική ζωή

Η στιγμή που ακολούθησε δεν ήταν μέρος της παράστασης. Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, ανέβηκε στη σκηνή και τέλεσε τον πολιτικό γάμο του ζευγαριού, με τους θεατές να παρακολουθούν την τελετή και να χρειάζονται αρκετά δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που συνέβαινε μπροστά τους ΔΕΝ ήταν μέρος του σεναρίου.

Η επιλογή να πραγματοποιηθεί ο γάμος στο συγκεκριμένο σημείο έδωσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη βραδιά, καθώς ο τίτλος της παράστασης «Θα σε βρω, θα σε παντρευτώ» απέκτησε κυριολεκτικά διαφορετική διάσταση.

Το ζευγάρι, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χαράς, έζησε μια προσωπική στιγμή έχοντας ως μάρτυρες όχι μόνο τους ανθρώπους που βρίσκονταν δίπλα του, αλλά και ολόκληρο το κοινό της παράστασης.

Η ολοκλήρωση της τελετής προκάλεσε έντονη αντίδραση από τους θεατές, οι οποίοι χειροκρότησαν θερμά τους δύο ηθοποιούς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ