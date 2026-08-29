Σκάλα «φύτρωσε» στον κορμό δέντρου 500 χρόνων: Το αμυγδαλόδεντρο-γίγαντας που αψηφά τον χρόνο

Ένα αμυγδαλόδεντρο 500 ετών, ύψους άνω των 10 μέτρων και με κόμη διαμέτρου 15 μέτρων εντοπίστηκε στη Σικελία. Στον ιδιαίτερο κορμό του έχουν μάλιστα «φυτρώσει» μια παλιά ξύλινη σκάλα και μεταλλικά σύρματα.

Στα βουνά Σικάνι, στη βορειοδυτική Σικελία, βρίσκεται ένα εντυπωσιακό αμυγδαλόδεντρο (Prunus amygdalus) που θεωρείται το μεγαλύτερο ζωντανό δείγμα που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Το αμυγδαλόδεντρο του Καστρονόβο ντι Σιτσίλια υπολογίζεται ότι είναι περίπου 500 ετών, έχει ύψος πάνω από 10 μέτρα, κορμό με περίμετρο 5,2 μέτρα και κόμη διαμέτρου 15 μέτρων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 910 μέτρων και έχει μελετηθεί από τους βοτανολόγους Pasquale Marino και Francesco Maria Raimondo.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ο σπειροειδής κορμός, ο οποίος χωρίζεται σε τρία μεγάλα βασικά κλαδιά. Πάνω του παραμένει ακόμη μια παλιά ξύλινη σκάλα, στερεωμένη με καρφιά, ενώ μεταλλικά σύρματα έχουν ενσωματωθεί στον κορμό καθώς το δέντρο αναπτυσσόταν. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ενδείξεις των παλαιότερων πρακτικών διαχείρισης του δέντρου και της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ένα δέντρο που ξεπερνά το προσδόκιμο ζωής του

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί μόλις 39 ζωντανά μνημειακά αμυγδαλόδεντρα σε επτά χώρες, με τα μεγαλύτερα να εντοπίζονται στη Σικελία και τη Γαλλία. Παρά την εγκατάλειψη της περιοχής, το συγκεκριμένο δέντρο βρίσκεται σε καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.

Έχει, ωστόσο, αντιμετωπίσει τον κίνδυνο πυρκαγιών και παραμένει εκτεθειμένο σε ακραία καιρικά φαινόμενα και ανθρώπινες παρεμβάσεις έτσι ο κορμός και η παλιά σκάλα καλύπτονται πλέον από λειχήνες. Η ηλικία του θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς η συνήθης διάρκεια ζωής της αμυγδαλιάς δεν ξεπερνά τα 70-80 χρόνια.

Το εύρημα αναμένεται να παρουσιαστεί στο XVIII Διεθνές Συνέδριο Μεσογειακής Βοτανικής στην Καππαδοκία, ενώ ο δήμος του Καστρονόβο ντι Σιτσίλια έχει εκφράσει την πρόθεση να προχωρήσει στην προστασία και ανάδειξή του. Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν το δέντρο εξαιρετικής βοτανικής, ιστορικής, πολιτιστικής και τοπιολογικής αξίας, αλλά και σημαντικό γενετικό πόρο για τη διατήρηση του είδους.

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