Βρήκε με ανιχνευτή μετάλλων τις ταυτότητες Αυστραλού στρατιώτη που είχαν χαθεί πριν από 80 χρόνια: Εντόπισε τον 74χρονο γιο του και τις παρέδωσε

Η ανακάλυψη έφερε ξανά στην οικογένεια ένα προσωπικό αντικείμενο του στρατιώτη, περισσότερες από οκτώ δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μια αναπάντεχη ανακάλυψη μετέτρεψε ένα απλό εύρημα με ανιχνευτή μετάλλων σε ένα συγκινητικό ταξίδι πίσω στον χρόνο. Ο Alan Anderton εντόπισε νότια του Darwin στην Αυστραλία, μεταλλικές στρατιωτικές ταυτότητες που ανήκαν σε έναν Αυστραλό στρατιώτη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι ταυτότητες έφεραν το όνομα Leslie John Archer και τον αριθμό υπηρεσίας TX15590. Ο Anderton αποφάσισε να αναζητήσει την οικογένεια του στρατιώτη και, μετά από έρευνα σε αρχεία και τη βοήθεια άλλων ανθρώπων που ασχολούνται με την ανίχνευση μετάλλων, κατάφερε να εντοπίσει τον γιο του, David Archer, ο οποίος σήμερα είναι 74 ετών.

Η ανακάλυψη που οδήγησε στην οικογένεια

Το εύρημα έγινε τον Ιούλιο του 2026, κοντά στον Blackmore River, στην περιοχή Tumbling Waters. Ο Anderton χρησιμοποιούσε ανιχνευτή μετάλλων όταν εντόπισε τις στρατιωτικές ταυτότητες.

Οι πληροφορίες που ήταν ακόμη ευανάγνωστες πάνω στα μεταλλικά αντικείμενα αποτέλεσαν το πρώτο στοιχείο για την ταυτοποίησή τους. Το όνομα και ο αριθμός TX15590 αντιστοιχούσαν στα στοιχεία του Leslie John Archer, ο οποίος είχε υπηρετήσει στις Αυστραλιανές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Anderton και άλλοι ανιχνευτές μετάλλων αναζήτησαν περισσότερες πληροφορίες σε διαθέσιμα στρατιωτικά αρχεία. Η έρευνα έδειξε ότι ο Archer είχε καταγωγή από το Snug της Τασμανίας. Στη συνέχεια, ο Anderton δημοσίευσε πληροφορίες για την ανακάλυψη σε διαδικτυακή τοπική κοινότητα, προσπαθώντας να βρει συγγενείς του στρατιώτη.

Η προσπάθεια απέδωσε καρπούς, καθώς η πληροφορία έφτασε στον David Archer, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ήταν γιος του Leslie.

Ο στρατιώτης που υπηρέτησε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Leslie John Archer γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1924. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατατάχθηκε στις αυστραλιανές δυνάμεις το 1943, όταν ήταν 19 ετών, και υπηρέτησε στο 40th Infantry Battalion.

Τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο Virtual War Memorial Australia επιβεβαιώνουν τον αριθμό υπηρεσίας TX15590 και τη σύνδεση του Archer με το 40th Infantry Battalion. Τα ίδια αρχεία αναφέρουν ότι πέθανε στις 12 Σεπτεμβρίου 1992, σε ηλικία 68 ετών.

Η αντιστοίχιση του ονόματος και του στρατιωτικού αριθμού πάνω στις ταυτότητες με τα επίσημα στοιχεία ήταν αυτή που επέτρεψε στον Anderton να διαπιστώσει σε ποιον ανήκαν.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς χάθηκαν οι ταυτότητες και υπό ποιες συνθήκες. Ο David ανέφερε ότι ο πατέρας του δεν είχε μιλήσει ποτέ στην οικογένεια για την απώλειά τους όσο βρισκόταν στην περιοχή του Darwin.

Δεν είναι γνωστό πότε χάθηκαν

Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της ιστορίας, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι ταυτότητες έμειναν θαμμένες για ακριβώς 83 χρόνια ή ότι χάθηκαν το 1943.

Επίσης, δεν έχει τεκμηριωθεί ότι ο Archer έχασε τις ταυτότητές του κατά τη διάρκεια κάποιας ιαπωνικής επίθεσης. Η περιοχή του Darwin είχε πράγματι έντονη στρατιωτική δραστηριότητα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως δεν υπάρχει διαθέσιμη μαρτυρία που να συνδέει το συγκεκριμένο εύρημα με βομβαρδισμό.

Το Darwin είχε δεχθεί τη μεγαλύτερη ιαπωνική επίθεση σε αυστραλιανό έδαφος στις 19 Φεβρουαρίου 1942, έναν χρόνο πριν από την κατάταξη του Archer. Οι επιθέσεις και οι αμυντικές επιχειρήσεις στην περιοχή, πάντως, συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια του πολέμου.

Το δώρο στον 74χρονο γιο

Αφού εντόπισε την οικογένεια, ο Anderton αποφάσισε να κάνει κάτι περισσότερο από το να στείλει απλώς τις μεταλλικές ταυτότητες. Τις τοποθέτησε σε κορνίζα μαζί με μια φωτογραφία του Leslie Archer και έστειλε το ιδιαίτερο αυτό ενθύμιο στον David, ο οποίος ζει στην Electrona της Τασμανίας.

Οι δύο άνδρες πραγματοποίησαν βιντεοκλήση όταν ο David άνοιξε το πακέτο. Ο 74χρονος περιέγραψε τη στιγμή ως «εξωπραγματική», καθώς μπορούσε ακόμη να διαβάσει το όνομα και τον στρατιωτικό αριθμό του πατέρα του.

Ο David, συνταξιούχος υδραυλικός, τοποθέτησε την κορνίζα στο σαλόνι του, δίπλα στα υπόλοιπα στρατιωτικά αντικείμενα που έχει κρατήσει η οικογένεια.

Η επιστροφή των ταυτοτήτων δεν έδωσε απαντήσεις για το πότε και πώς χάθηκαν. Έδωσε όμως στην οικογένεια ένα προσωπικό αντικείμενο που είχε συνδεθεί άμεσα με τη στρατιωτική ζωή του Leslie Archer και είχε χαθεί για δεκαετίες.

Ο Anderton δήλωσε ότι δεν θα ξεχάσει τη στιγμή που είδε τον David να ανοίγει το πακέτο, ενώ ο 74χρονος εξέφρασε την επιθυμία να τον συναντήσει από κοντά και να επισκεφθεί κάποια στιγμή την περιοχή όπου βρέθηκαν οι ταυτότητες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ