Ποιοι ήταν οι «Γκάγκαροι»; Το άγνωστο ξύλο που βάφτισε τους βέρους Αθηναίους

Σε εποχές που η Αθήνα ήταν ένα μικρό χωριό, ο γκάγκαρος ήταν ο απόρθητος σύρτης που προστάτευε τα σπίτια από επιδρομές.

Αν ρωτήσουμε σήμερα τι σημαίνει η λέξη «γκάγκαρος», πιθανότατα λίγοι θα ξέρουν την απάντηση. Σε άλλες εποχές, όταν η Αθήνα ήταν ένα μικρό χωριό, σήμαινε τον αυθεντικό, βέρο Αθηναίο.

Αυτός του οποίου το γενεαλογικό δέντρο και οι οικογενειακές ρίζες χάνονται βαθιά στο παρελθόν της παλιάς πόλης, πολύ πριν η πρωτεύουσα πλημμυρίσει από εσωτερικούς μετανάστες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr