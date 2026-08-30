Ποιοι ήταν οι «Γκάγκαροι»; Το άγνωστο ξύλο που βάφτισε τους βέρους Αθηναίους
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Σε εποχές που η Αθήνα ήταν ένα μικρό χωριό, ο γκάγκαρος ήταν ο απόρθητος σύρτης που προστάτευε τα σπίτια από επιδρομές.
Αν ρωτήσουμε σήμερα τι σημαίνει η λέξη «γκάγκαρος», πιθανότατα λίγοι θα ξέρουν την απάντηση. Σε άλλες εποχές, όταν η Αθήνα ήταν ένα μικρό χωριό, σήμαινε τον αυθεντικό, βέρο Αθηναίο.
Αυτός του οποίου το γενεαλογικό δέντρο και οι οικογενειακές ρίζες χάνονται βαθιά στο παρελθόν της παλιάς πόλης, πολύ πριν η πρωτεύουσα πλημμυρίσει από εσωτερικούς μετανάστες.
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