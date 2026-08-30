Όταν οι Beatles ήθελαν να πρωταγωνιστήσουν στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» - Μία από τις φιλόδοξες κινηματογραφικές ιδέες του Τζον Λένον

Οι Beatles μάλιστα ήθελαν και συγκεκριμένο σκηνοθέτη, ο οποίος ήταν και εκείνος που η ιδέα αυτή δεν προχώρησε

Οι Beatles δεν έπαιρναν πάντα τις πιο συμβατικές αποφάσεις στην πορεία της καριέρας τους. Άλλωστε, μιλάμε για ένα συγκρότημα που κάποια στιγμή αποφάσισε να ανοίξει το δικό του κατάστημα, το Apple Boutique, μόνο και μόνο για να καταλήξει να χαρίζει τα προϊόντα του δωρεάν και να το κλείσει μόλις οκτώ μήνες αργότερα.

Από την άλλη, υπήρξαν και επιλογές που σήμερα μοιάζουν σχεδόν αδιανόητες, όπως σημειώνει το Far Out Magazine. Όπως η περίφημη φωτογράφιση για το αμερικανικό άλμπουμ Yesterday and Today, όπου οι Beatles εμφανίζονταν περιτριγυρισμένοι από ωμό κρέας και ακέφαλες κούκλες μωρών.

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