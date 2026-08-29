Απίστευτη ανακάλυψη στη Σικελία: Αμυγδαλιά 500 ετών έχει ακόμη μια σκάλα καρφωμένη πάνω της

Μια αμυγδαλιά πέντε αιώνων εντυπωσίασε τους επιστήμονες, όχι μόνο για το μέγεθός της αλλά και για μια παλιά σκάλα που έχει ενσωματωθεί στον κορμό της.

Μια αμυγδαλιά που μοιάζει να έχει βγει από άλλη εποχή εντόπισαν βοτανολόγοι στα βουνά Σικάνι της Σικελίας, καθώς το δέντρο εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 500 ετών. Το εντυπωσιακότερο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ηλικία του, αλλά οι διαστάσεις του και ένα ιδιαίτερο εύρημα πάνω στον κορμό του.

Το δέντρο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 910 μέτρων, στην περιοχή του Castronovo di Sicilia, και σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Quaderni di Botanica Ambientale e Applicata, αποτελεί τη μεγαλύτερη ζωντανή αμυγδαλιά που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Η αμυγδαλιά που έζησε πέντε αιώνες

Το δέντρο ξεπερνά τα 10 μέτρα σε ύψος, ενώ ο κορμός του έχει περίμετρο 5,2 μέτρα. Η εντυπωσιακή έκταση των κλαδιών της φτάνει τα 15 μέτρα, δημιουργώντας ένα δέντρο εντελώς διαφορετικών διαστάσεων από εκείνες που συναντώνται συνήθως στις αμυγδαλιές.

Οι βοτανολόγοι Pasquale Marino και Francesco Maria Raimondo μελέτησαν και κατέγραψαν το συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο έχει ήδη γίνει γνωστό ως η αμυγδαλιά του Castronovo di Sicilia.

Ο κορμός της έχει ιδιαίτερο σπειροειδές σχήμα και χωρίζεται σε τρεις μεγάλους βασικούς κλάδους. Ωστόσο, αυτό που τραβάει περισσότερο την προσοχή είναι ένα αντικείμενο που βρίσκεται ακόμη πάνω του: Μια παλιά ξύλινη σκάλα έχει καρφωθεί στον κορμό της αμυγδαλιάς και, με το πέρασμα των δεκαετιών, έχει ουσιαστικά γίνει μέρος του ίδιου του δέντρου.

Η σκάλα και τα σύρματα που «κατάπιε» το δέντρο

Η παλιά σκάλα δεν είναι το μοναδικό ίχνος της ανθρώπινης παρουσίας. Στον κορμό έχουν εντοπιστεί επίσης μεταλλικά σύρματα, τα οποία με την ανάπτυξη του δέντρου απορροφήθηκαν σταδιακά από το ξύλο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν απομεινάρια παλαιότερων πρακτικών διαχείρισης της αμυγδαλιάς και μαρτυρούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν το δέντρο στο αγροτικό περιβάλλον της περιοχής.

Η εικόνα της σκάλας που έχει ενσωματωθεί στον κορμό δίνει στο δέντρο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς αποκαλύπτει ταυτόχρονα την ηλικία του και τη σχέση που είχε επί δεκαετίες με τους ανθρώπους που ζούσαν και καλλιεργούσαν την περιοχή.

Πώς είναι δυνατόν να έχει φτάσει τα 500 χρόνια;

Η ηλικία του συγκεκριμένου δέντρου είναι ένα από τα στοιχεία που προκαλούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επιστημόνων. Οι αμυγδαλιές θεωρούνται δέντρα με σχετικά περιορισμένο φυσικό προσδόκιμο ζωής, το οποίο συνήθως υπολογίζεται περίπου στα 70 με 80 χρόνια.

Η συγκεκριμένη, όμως, φαίνεται να έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτά τα όρια και να έχει επιβιώσει για περίπου πέντε αιώνες.

Παρά την εντυπωσιακή ηλικία της, οι ερευνητές αναφέρουν ότι το δέντρο βρίσκεται σε καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η περιοχή έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ το δέντρο εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένο σε ακραία καιρικά φαινόμενα και πιθανές ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Ο κορμός και η παλιά ξύλινη σκάλα καλύπτονται πλέον από λειχήνες, οι οποίες αποτελούν έναν ακόμη δείκτη της μακράς ιστορίας του δέντρου.

Μόλις 39 τέτοιες αμυγδαλιές έχουν καταγραφεί

Η ανακάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή οι ερευνητές έχουν καταγράψει μόλις 39 ζωντανές «μνημειακές» αμυγδαλιές σε επτά χώρες.

Τα συγκεκριμένα δέντρα βρίσκονται στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Ισπανία και την Τουρκία, ενώ ανάμεσα στα μεγαλύτερα δείγματα βρίσκονται εκείνα της Σικελίας και της γαλλικής περιοχής Chassagne.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το δέντρο του Castronovo di Sicilia δεν έχει μόνο αισθητική ή ιστορική αξία. Αποτελεί, όπως επισημαίνουν, έναν σημαντικό γενετικό πόρο που θα μπορούσε να συμβάλει στις προσπάθειες διατήρησης και μελέτης της συγκεκριμένης ποικιλίας.

Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων και η προστασία του

Η ανακάλυψη αναμένεται να παρουσιαστεί στο XVIII Διεθνές Συνέδριο Μεσογειακής Βοτανικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Καππαδοκία της Τουρκίας.

Παράλληλα, ο δήμος του Castronovo di Sicilia έχει εκφράσει την πρόθεση να προχωρήσει σε ενέργειες για την προστασία και την ανάδειξη της αμυγδαλιάς.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το δέντρο αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα όχι μόνο από βοτανικής άποψης, αλλά και από ιστορική, πολιτιστική και περιβαλλοντική σκοπιά. Παράλληλα, εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής των βουνών Σικάνι.

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