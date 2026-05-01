Όπως κάνουν όλα τα ζευγάρια: Ο Φειδίας χοροπηδούσε στο κρεβάτι με τη σύζυγό του μετά τον γάμο τους (vid)

Με το «τα καταφέραμε», η σύζυγος του Φειδία μοιράστηκε στιγμές από το τέλος της μεγάλης ημέρας τους.

Λίγες ώρες μετά τον γάμο τους στη Λεμεσό, ο Φειδίας Παναγιώτου και η σύζυγός του Στυλιάνα Αβερκίου μοιράστηκαν μια πιο αυθόρμητη στιγμή από την ημέρα τους. Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, το ζευγάρι εμφανίζεται να χοροπηδάει στο κρεβάτι, αφήνοντας πίσω την ένταση της προετοιμασίας και της τελετής.

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στον προσωπικό λογαριασμό της Στυλιάνας Αβερκίου, με τη φράση «τα καταφέραμε», αποτυπώνοντας το κλίμα ανακούφισης και χαράς μετά την ολοκλήρωση της ημέρας. Οι δυο τους εμφανίζονται ακόμη με τα ρούχα του γάμου, πριν καταλήξουν αγκαλιά, σε μια σκηνή που απέχει από την πιο «στημένη» εικόνα της τελετής.

Ο γάμος στη Λεμεσό και το σκηνικό Bridgerton

Ο ευρωβουλευτής και YouTuber παντρεύτηκε τη σύντροφό του την Πέμπτη 29 Απριλίου, στη ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Η τελετή είχε θεματική εμπνευσμένη από τη σειρά Bridgerton, κάτι που αποτυπώθηκε τόσο στην αισθητική όσο και στις λεπτομέρειες της διακόσμησης.

Ο Φειδίας Παναγιώτου έφτασε στον χώρο ντυμένος με φράκο, ενώ η νύφη επέλεξε ένα νυφικό εναρμονισμένο με το ύφος της εποχής που παρέπεμπε η θεματική.

Η είσοδος των νεόνυμφων, αλλά και η έξοδός τους από την εκκλησία, συνοδεύτηκαν από έντονη παρουσία φίλων και συγγενών, με στιγμές συγκίνησης να καταγράφονται από όσους παρευρέθηκαν.

Ξεχώρισαν επίσης στοιχεία της διακόσμησης στον προαύλιο χώρο, όπως οι παστέλ αποχρώσεις και η άμαξα που συμπλήρωνε το σκηνικό, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα της τελετής.

