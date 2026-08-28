Ιστορική χιονόπτωση στην έρημο Ατακάμα: Το πιο ξηρό μέρος του κόσμου ντύθηκε στα λευκά

Ιστορική χιονόπτωση κάλυψε με χιόνι μεγάλες περιοχές της Ατακάμα στη Χιλή, φτάνοντας μέχρι τον υπεράνυδρο πυρήνα της και προκαλώντας προβλήματα στα παρατηρητήρια.

Η έρημος Ατακάμα, που θεωρείται ένα από τα πιο ξηρά σημεία του πλανήτη, εντυπωσίασε ξανά, καθώς μια σειρά χειμερινών κακοκαιριών κάλυψε με χιόνι μεγάλες περιοχές της βόρειας Χιλής.

Το τοπίο, που είναι γνωστό για τις κοκκινωπές εκτάσεις, τις εξαιρετικά περιορισμένες βροχοπτώσεις και τους καθαρούς ουρανούς, μεταμορφώθηκε από το ασυνήθιστο λευκό πέπλο.

Χιόνι από τις Άνδεις έως τις ακτές του Ειρηνικού

Δορυφορικές εικόνες της NASA αποτυπώνουν μια εκτεταμένη χιονισμένη έκταση που εκτείνεται από την οροσειρά των Άνδεων έως περιοχές κοντά στις ακτές του Ειρηνικού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, ακόμη και για την Ατακάμα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η φετινή χιονόπτωση ξεχωρίζει κυρίως λόγω της έκτασης που κάλυψε, φτάνοντας μέχρι τον υπεράνυδρο πυρήνα της ερήμου και επηρεάζοντας περιοχές όπου το χιόνι εμφανίζεται εξαιρετικά σπάνια.

Η κακοκαιρία επηρέασε ακόμη και τα αστρονομικά παρατηρητήρια που βρίσκονται στην περιοχή. Μεταξύ αυτών ήταν και το ALMA, ένα από τα ισχυρότερα ραδιοτηλεσκόπια στον κόσμο. Οι κεραίες του τέθηκαν προσωρινά σε λειτουργία προστασίας εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και των ισχυρών ανέμων.

NEW: NASA satellites have captured rare, widespread snowfall stretching across one of the driest places on Earth: from the Andes to near Chile’s Pacific coast.



Back-to-back storms blanketed large parts of the Atacama Desert this month, including its normally hyper-arid core.… pic.twitter.com/DpXuZqNp9m August 28, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που χιονίζει στην Ατακάμα

Παρότι η Ατακάμα έχει δεχθεί χιονοπτώσεις και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων το 2025 και το 2011, οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το φετινό επεισόδιο ιδιαίτερα ασυνήθιστο λόγω της έντασης και της γεωγραφικής του έκτασης. Το φαινόμενο ευνοήθηκε από τον συνδυασμό συστημάτων χαμηλών πιέσεων και μιας ατμόσφαιρας με περισσότερη υγρασία από το συνηθισμένο, σε συνδυασμό με την επίδραση ενός έντονου φαινομένου El Niño.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Χιλής χαρακτήρισε το γεγονός εξαιρετικό για μία από τις ξηρότερες περιοχές της Γης. Η αντίθεση ανάμεσα στο κατάλευκο χιόνι και το άνυδρο, βραχώδες τοπίο της Ατακάμα δημιούργησε εντυπωσιακές εικόνες, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη μπορούν να επηρεαστούν από σπάνια καιρικά φαινόμενα.

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