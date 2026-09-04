«Είμαι γάιδαρος»: Τα ληγμένα γιαούρτια, ο Νόμος 4000 και η διαπόμπευση των «τεντιμπόηδων»

Πώς τα ληγμένα γιαούρτια στις πάλαι ποτέ αριστοκρατικές συνοικίες του αθηναϊκού κέντρου γέννησαν τον Νόμο 4000 για τους «τεντιμπόηδες».

Kαλοκαίρι 1958. Οι κακές γλώσσες λένε ότι οι γαλακτοπώλες πέριξ της Πατησίων έχουν συνάψει άτυπες συμφωνίες με «απείθαρχους» νεαρούς να τους προμηθεύουν ληγμένα γιαούρτια σε συμφέρουσα τιμή. Ασφαλώς όχι προς βρώσιν, αλλά σίγουρα προς κατανάλωσιν. Ουδείς εξ αυτών, τροφοδοτών ή καταναλωτών, θα επιβεβαιώσει τις φήμες...

Είναι η χρυσή εποχή του γιαουρτώματος σε ένδειξη δυσφορίας της νεολαίας απέναντι στο «σύστημα», όπως αυτό σκιαγραφείται συμπεριφορικά και αισθητικά μέσα από έναν αυστηρό καθηγητή, μία δύστροπη κυρία, έναν καλοθρεμμένο έφηβο.

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