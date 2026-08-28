Μύκονος: Δεν είναι μόνο το πρωινό-ντροπή, επιχειρήσεις χρεώνουν ακόμη και το νερό σε εργαζόμενους

Νέες καταγγελίες εργαζομένων για επιχειρήσεις της Μυκόνου

Μετά το θέμα που ανέδειξε χθες το Newsbomb για το πρωινό-ντροπή που προσφέρει ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στους εργαζομένους του, πριν ξεκινήσουν την 12ωρη βάρδιά τους, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως από ανθρώπους που εργάζονται ή έχουν εργαστεί σεζόν στο νησί των ανέμων.

Σε αναρτήσεις που έγιναν σε διάφορες σελίδες σχετικές με τη Μύκονο στο Facebook για το ζήτημα του πρωινού, αρκετοί ήταν οι χρήστες που σχολίασαν από κάτω τις δικές τους εμπειρίες, επιβεβαιώνοντας το χαμηλής ποιότητας φαγητό που προσφέρουν ορισμένες επιχειρήσεις στους εργαζομένους.

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