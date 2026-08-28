Η Μέρι Πόπινς της Βόρειας Κορέας: Παράγγειλε κοστούμι της πασίγνωστης νταντάς και δεν πίστευε τι παρέλαβε

Μια 10χρονη ετοιμαζόταν να εμφανιστεί ως Mary Poppins στη σχολική της γιορτή. Η εταιρεία κοστουμιών, όμως, είχε άλλα σχέδια.

Μια μητέρα από τη Μελβούρνη έμεινε άναυδη όταν άνοιξε το πακέτο που είχε παραγγείλει για την 10χρονη κόρη της, η οποία ήθελε να ντυθεί Μέρι Πόπινς για τη σχολική «Μπουκ Γουίκ» στην Αυστραλία.

Αντί για τη στολή της διάσημης νταντάς, η οικογένεια παρέλαβε ένα κοστούμι που παρέπεμπε στον Κιμ Γιονγκ Ουν, μεταξύ άλλων και μια μάσκα με τη μορφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Η μητέρα είχε παραγγείλει την Κυριακή 23 Αυγούστου από την Κοστουμ Μποξ μια στολή «Μιούζικαλ Νάνι Ντελούξ», αξίας 59,99 αυστραλιανών δολαρίων. Η στολή περιλάμβανε τα χαρακτηριστικά ρούχα και αξεσουάρ της Μέρι Πόπινς.

Αντ’ αυτού, στο κουτί βρήκε μια μάσκα που περιγραφόταν στη συσκευασία ως «μάσκα δικτάτορα». Έξαλλη, έστειλε email στην εταιρεία, εξηγώντας πως η κόρη της είχε την παρέλασή της σε μόλις δύο ημέρες και είχε απογοητευτεί.

«Μου στείλατε στολή κομμουνιστή ηγέτη;»

Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν η παρουσιάστρια Ζακλίν Φέλγκεϊτ δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες της λανθασμένης παραγγελίας, ζητώντας από τους ακολούθους της να βοηθήσουν την οικογένεια να βρει εγκαίρως μια στολή Μέρι Πόπινς.

Η διευθύνουσα σύμβουλος και συνιδρύτρια της Κοστουμ Μποξ, Νίκι Γίμαν, απάντησε με αρκετή δόση χιούμορ. Αρχικά αστειεύτηκε πως «μια μικρή αλλά αποφασισμένη κομμουνιστική εξέγερση» είχε γίνει στην αποθήκη, προτού εξηγήσει ότι επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος, καθώς δύο ετικέτες διευθύνσεων είχαν αλλάξει κατά λάθος. Η εταιρεία επικοινώνησε με τη μητέρα νωρίς το πρωί, ετοίμασε νέα στολή Μέρι Πόπινς και την έστειλε με εξπρές ταχυδρομείο, με στόχο να φτάσει εγκαίρως για την παρέλαση της Παρασκευής.

Παράλληλα, αναζήτησε τον πελάτη που είχε πράγματι παραγγείλει τη μάσκα του Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς ήταν πιθανό να είχε παραλάβει εκείνος τη στολή της Μέρι Πόπινς.Η γκάφα προκάλεσε περισσότερο γέλιο παρά αγανάκτηση στα social media. Κάποιοι χρήστες χαρακτήρισαν την αντίδραση της εταιρείας εξαιρετική, ενώ άλλοι αστειεύτηκαν πως η 10χρονη θα μπορούσε απλώς να πάει στο σχολείο ως «Ανώτατη Ηγέτης».

Άλλοι, πάλι, εξέφρασαν τη συμπάθειά τους στον πελάτη που ενδεχομένως περίμενε τον Κιμ Γιονγκ Ουν και βρέθηκε με… Μέρι Πόπινς.

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