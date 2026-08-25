Σάλος στην Γερμανία με υποψήφια της CDU: Εμφανίζεται σε προεκλογική αφίσα με κολιέ... «MILF»

Ο λόγος για την 38χρονη Κορίνα Γιόνταϊτ, υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στο Βιλντεσχάουζεν της Κάτω Σαξονίας

Σάλος έχει προκληθεί στην Γερμανία με μία προεκλογική αφίσα που απεικονίζει μία υποψήφια του γερμανικού κόμματος «Χριστιανοδημοκρατική Ένωση» (CDU) να φορά ένα απρεπές... κολιέ.

Ο λόγος για την 38χρονη Κορίνα Γιόνταϊτ, υποψήφια στις δημοτικές εκλογές στο Βιλντεσχάουζεν της Κάτω Σαξονίας, η οποία εμφανίζεται σε προεκλογικές της αφίσες φορώντας μια χρυσή αλυσίδα που φέρει τη λέξη «MILF».

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