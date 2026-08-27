Πήρε 30 δολάρια από το πάτωμα και η αστυνομία τον έβγαλε… στο κυνήγι: Τα social media πήραν το μέρος του

Μια νέα επικαιροποίηση της επιστημονικής ανασκόπησης Cochrane δείχνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη μπορεί να είναι αποτελεσματικότερα από τα παραδοσιακά υποκατάστατα νικοτίνης για όσους θέλουν να κόψουν το κάπνισμα.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Όλμπανι στις ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό ενός άνδρα που φέρεται να πήρε 30 δολάρια από το πάτωμα ενώ έκανε τα ψώνια του σε κατάστημα Walmart.

Η αστυνομία δημοσίευσε στα social media φωτογραφία από τις κάμερες ασφαλείας, στην οποία εμφανίζεται ο άνδρας, αλλά η ανακοίνωση φαίνεται να προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν ότι δεν θα κατέδιδαν κάποιον για ένα τόσο μικρό ποσό.

Αρκετοί μάλιστα αναρωτήθηκαν αν επρόκειτο για αστείο, καθώς δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποιούσαν πόρους για να εντοπίσουν κάποιον που είχε πάρει 30 δολάρια από το πάτωμα ενός σούπερ μάρκετ.

Η υπόθεση τελείωσε χωρίς κατηγορίες

Στην αρχική ανακοίνωση, η αστυνομία ανέφερε ότι ένας πελάτης είχε χάσει 30 δολάρια ενώ έκανε τα ψώνια του και ότι ο άνδρας της φωτογραφίας τα είχε βρει, χωρίς να τα παραδώσει στους υπαλλήλους του καταστήματος.

Τελικά, η υπόθεση είχε αίσιο τέλος με την αστυνομία να ενημερώνει την ανάρτησή της, αναφέροντας ότι ο άνδρας επέστρεψε τα χρήματα στον ιδιοκτήτη τους.

Το θύμα, που αρχικά ήθελε να καταθέσει μήνυση, αποφάσισε μετά την επιστροφή των χρημάτων να μην προχωρήσει. Έτσι, δεν ασκήθηκαν κατηγορίες σε βάρος του άνδρα.

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