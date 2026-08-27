Πήρε 30 δολάρια από το πάτωμα και η αστυνομία τον έβγαλε… στο κυνήγι: Τα social media πήραν το μέρος του
Το Αστυνομικό Τμήμα του Όλμπανι στις ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό ενός άνδρα που φέρεται να πήρε 30 δολάρια από το πάτωμα ενώ έκανε τα ψώνια του σε κατάστημα Walmart.
Η αστυνομία δημοσίευσε στα social media φωτογραφία από τις κάμερες ασφαλείας, στην οποία εμφανίζεται ο άνδρας, αλλά η ανακοίνωση φαίνεται να προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να δηλώνουν ότι δεν θα κατέδιδαν κάποιον για ένα τόσο μικρό ποσό.
Αρκετοί μάλιστα αναρωτήθηκαν αν επρόκειτο για αστείο, καθώς δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποιούσαν πόρους για να εντοπίσουν κάποιον που είχε πάρει 30 δολάρια από το πάτωμα ενός σούπερ μάρκετ.
Η υπόθεση τελείωσε χωρίς κατηγορίες
Στην αρχική ανακοίνωση, η αστυνομία ανέφερε ότι ένας πελάτης είχε χάσει 30 δολάρια ενώ έκανε τα ψώνια του και ότι ο άνδρας της φωτογραφίας τα είχε βρει, χωρίς να τα παραδώσει στους υπαλλήλους του καταστήματος.
Τελικά, η υπόθεση είχε αίσιο τέλος με την αστυνομία να ενημερώνει την ανάρτησή της, αναφέροντας ότι ο άνδρας επέστρεψε τα χρήματα στον ιδιοκτήτη τους.
Το θύμα, που αρχικά ήθελε να καταθέσει μήνυση, αποφάσισε μετά την επιστροφή των χρημάτων να μην προχωρήσει. Έτσι, δεν ασκήθηκαν κατηγορίες σε βάρος του άνδρα.