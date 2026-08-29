Οι ψυχολόγοι εξηγούν: Γιατί κάποιοι προτιμούν να στέλνουν μηνύματα από το να παίρνουν τηλέφωνα;

Έχεις γράψει ποτέ ένα μήνυμα, το έχεις διαγράψει και το έχεις ξαναγράψει μέχρι να βρεις την «τέλεια» διατύπωση; Η συνήθεια αυτή μπορεί να λέει περισσότερα για την προσωπικότητά σου απ’ όσα νομίζεις.

Το να στέλνεις μηνύματα αντί να τηλεφωνείς έχει γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινής επικοινωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας και την ψυχολογική προσέγγιση που επικαλείται, η επιλογή αυτή μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Όσοι προτιμούν τη γραπτή επικοινωνία φαίνεται να αναζητούν περισσότερο έλεγχο, εσωτερική συνοχή και συναισθηματική σαφήνεια. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποφεύγουν την επαφή με τους άλλους, αλλά ότι αισθάνονται πιο άνετα όταν έχουν χρόνο να σκεφτούν τι θα πουν και κυρίως πώς θα το πουν.

Σε ένα μήνυμα υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξεις προσεκτικά τις λέξεις, να ξαναδιαβάσεις το κείμενο, να το διαγράψεις και να το ξαναγράψεις. Ακόμη και τα σημεία στίξης, τα εικονίδια και ο τρόπος διατύπωσης μπορούν να αλλάξουν το νόημα.

Ο χρόνος και ο έλεγχος έχουν σημασία

Η γραπτή επικοινωνία προσφέρει κάτι που μια τηλεφωνική συνομιλία δεν μπορεί να δώσει στον ίδιο βαθμό και αυτό είναι ο χρόνος. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις αμέσως, ενώ μπορείς να αποφύγεις μια απάντηση μέχρι να είσαι βέβαιος για το τι θέλεις να πεις.

Για αυτό, η συγκεκριμένη συμπεριφορά συνδέεται στο δημοσίευμα και με πιο εσωστρεφή χαρακτηριστικά, κάποιους άνθρωπους που προτιμούν να επεξεργάζονται πρώτα όσα σκέφτονται και αισθάνονται, αντί να μιλούν αυθόρμητα. Υπάρχει επίσης η διάσταση της ανεξαρτησίας καθώς όσοι προτιμούν την γραπτή επικοινωνία μπορούν να επιλέξουν πότε θα απαντήσουν και να αποφύγουν την πίεση μιας άμεσης συνομιλίας.

Τελικά, η διαφορά φαίνεται να βρίσκεται στον έλεγχο. Στον προφορικό λόγο μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, λάθος τόνος ή μια αυθόρμητη φράση που δύσκολα παίρνεται πίσω, ενώ στα μηνύματα, αντίθετα, υπάρχει η δυνατότητα να επεξεργαστεί κανείς κάθε λέξη πριν πατήσει αποστολή.

Με άλλα λόγια, για ορισμένους ανθρώπους το να γράφουν δεν σημαίνει ότι επικοινωνούν λιγότερο αλλά ότι θέλουν να επικοινωνούν με τους δικούς τους όρους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ