Αν έχεις αυτές τις συνήθειες τότε σαμποτάρεις τον εαυτό σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Σύμφωνα με ψυχολόγο...

Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να αποφεύγουν ένα πρόβλημα αγνοώντας το. Ελπίζουν πως, αν κάνουν ότι δεν υπάρχει, κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί από μόνο του. Και ίσως αυτό να εξηγεί, εν μέρει, την ανάγκη μας να θέλουμε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της McCann Worldgroup Truth Central το 2024, το 91% των ανθρώπων δηλώνει ότι νιώθει, κατά καιρούς, την ανάγκη να αποδράσει πνευματικά, ενώ ένας στους δύο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ακριβώς γι’ αυτό: για να ξεφύγει, έστω και προσωρινά, από την πραγματικότητα. Μόνο που αυτή η ψευδαίσθηση διαρκεί όσο και η απόδραση. Όταν τελειώνει, το πρόβλημα παραμένει εκεί. Και τότε χρειάζεται κάτι άλλο για να συντηρηθεί.

Κάπως έτσι γεννιούνται οι συνήθειες. Μικρές, φαινομενικά αθώες συμπεριφορές που, με τον χρόνο, παγιώνονται και εξελίσσονται σε τρόπους ζωής. Κι ενώ στην καθημερινότητα μπορεί να μοιάζουν ασήμαντες, οι συνέπειές τους συχνά είναι μακροχρόνιες και ύπουλες.



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