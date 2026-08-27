Το απίστευτο νέο ρομπότ της Unitree: Τρέχει πιο γρήγορα από τον Usain Bolt (vid)

Η Unitree παρουσίασε το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της και οι επιδόσεις του προκαλούν εντύπωση: άλμα δύο μέτρων και ταχύτητα έως 45,6 χλμ./ώρα, υψηλότερη από το ρεκόρ του Usain Bolt.

Στις 17 Αυγούστου 2026, η κινεζική εταιρεία ρομποτικής Unitree παρουσίασε σε βίντεο το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της, με την ονομασία Superman, επιδεικνύοντας τις αθλητικές του ικανότητες.

Παρά την κάπως ογκώδη εμφάνισή του, το ρομπότ κατάφερε να πραγματοποιήσει κάθετο άλμα δύο μέτρων και να προσγειωθεί σταθερά στα πόδια του. Αν τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, πρόκειται για επίδοση καλύτερη από το ρεκόρ των 1,70 μέτρων που είχε σημειώσει ο Christopher Spell το 2021.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι, ωστόσο, η ταχύτητά του, που σύμφωνα με την Unitree, το Superman έφτασε τα 12,66 μέτρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή 45,6 χλμ./ώρα. Για σύγκριση, ο Usain Bolt, ο ταχύτερος άνθρωπος στην ιστορία, είχε φτάσει τα 12,27 m/s ή 44,17 χλμ./ώρα.

Οι επιδόσεις δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, αν και το κάπως αστείο στιλ τρεξίματος του ρομπότ δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στις εντυπωσιακές επιδόσεις που παρουσιάζει, με μια σημαντική λεπτομέρεια να είναι ότι οι αριθμοί της Unitree δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί από ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Αν, πάντως, οι επιδόσεις αποδειχθούν πραγματικές, η εξέλιξη των ανθρωποειδών ρομπότ αποκτά μια αρκετά πιο εντυπωσιακή και ίσως τρομακτική διάσταση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Unitree τραβά τα βλέμματα μιας και λίγους μήνες νωρίτερα, δεκάδες ανθρωποειδή ρομπότ της είχαν παρουσιάσει συγχρονισμένη επίδειξη πολεμικών τεχνών, ενώ σε άλλη περίπτωση ορισμένα ρομπότ της είχαν προκαλέσει αντιδράσεις όταν παρουσίασαν απρόβλεπτη συμπεριφορά και χτύπησαν ανθρώπους. Το Superman δεν έχει παρουσιάσει αντίστοιχη συμπεριφορά.

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