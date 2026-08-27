Έκλεψαν τον Θησαυρό της Βιγιένα - Από τα σημαντικότερα ευρήματα της εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη

Οι κλέφτες έσπασαν τα ξημερώματα ένα από τα πλαϊνά παράθυρα του Μουσείου της Βιλένα και έκλεψαν τα 66 αυθεντικά αντικείμενα από χρυσό, ασήμι, κεχριμπάρι και σίδηρο

Ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη κλάπηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης από το Μουσείο της Βιγιένα (MUVI), στην επαρχία του Αλικάντε της Ισπανίας.

Οι δράστες παραβίασαν πλαϊνό παράθυρο του μουσείου και μπήκαν στο κτίριο, αρπάζοντας τα αυθεντικά αντικείμενα του περίφημου Θησαυρού της Βιγιένα. Η αστυνομία και η Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) έχουν ξεκινήσει έρευνα, ενώ το μουσείο παραμένει αποκλεισμένο.

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