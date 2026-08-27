Ναυαγός έμεινε 438 ημέρες μόνος στον ωκεανό και διένυσε 10.800 χλμ.: Πώς κατάφερε να επιβιώσει

Ο Χοσέ Σαλβαδόρ Αλβαρένγκα έμεινε 438 ημέρες ακυβέρνητος στον Ειρηνικό, καλύπτοντας 10.800 χλμ., και επέζησε με ψάρια, πουλιά και νερό βροχής.

Ο Χοσέ Σαλβαδόρ Αλβαρένγκα, ψαράς από το Ελ Σαλβαδόρ, ξεκίνησε για ψάρεμα από τις ακτές της πολιτείας Τσιάπας του Μεξικού μαζί με τον συνεργάτη του, Εζεκιέλ Κόρντομπα.

Μια ισχυρή καταιγίδα παρέσυρε το μόλις επτά μέτρων σκάφος τους, το οποίο διέθετε προμήθειες για περίπου μία ημέρα, αφήνοντάς τους ακυβέρνητους στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού. Ο Κόρντομπα πέθανε λίγους μήνες αργότερα, αφού κατανάλωσε κρέας πουλιού το οποίο είχε χαλάσει. Ο Αλβαρένγκα έμεινε έτσι μόνος για το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού.

Έτρωγε ωμά ψάρια και πουλιά

Με το σκάφος να καταστρέφεται σταδιακά, ο ψαράς βρέθηκε αντιμέτωπος με ακραία πείνα και δίψα, τον καυτό ήλιο, τις καταιγίδες αλλά και τον κίνδυνο να χάσει τα λογικά του. Για να παραμείνει ζωντανός, αναγκάστηκε να κυνηγά με τα ίδια του τα χέρια ό,τι μπορούσε να βρει στον ωκεανό. Η διατροφή του βασίστηκε κυρίως σε ψάρια και πουλιά, τα οποία έτρωγε ωμά. Για την ενυδάτωσή του αξιοποίησε το νερό της βροχής, ενώ, σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις, έφτασε να καταναλώνει ακόμη και τα ούρα του και αίμα ζώων.

Ο Αλβαρένγκα κατάφερε να επιβιώσει για 438 ημέρες, διανύοντας περίπου 10.800 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Στις 30 Ιανουαρίου 2014, έφτασε σε ένα απομακρυσμένο νησί των Νήσων Μάρσαλ, έχοντας περάσει σχεδόν 14 μήνες στη θάλασσα.

Η ιστορία του καταγράφηκε ως μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις επιβίωσης στη θάλασσα. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι αμφιβολίες, καθώς διατυπώθηκαν υποψίες ότι η αφήγησή του μπορεί να περιείχε στοιχεία απάτης, μεταξύ άλλων επειδή όταν εντοπίστηκε βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση από εκείνη που πολλοί ανέμεναν μετά από τόσο μεγάλο διάστημα στη θάλασσα.

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