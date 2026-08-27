Παρήγγειλε πίτσες αξίας 10.000€: Ο 23χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για απάτη

Εστιατόρια σε ολόκληρη την Πολωνία λάμβαναν τεράστιες παραγγελίες που κανείς δεν είχε κάνει. Πίσω από αυτές, σύμφωνα με την αστυνομία, βρισκόταν ένας 23χρονος από το Στσέτσιν.

Ένας 23χρονος από το Στσέτσιν της Πολωνίας συνελήφθη ως ύποπτος για stalking, απάτη με στοιχεία ταυτότητας και πρόκληση σημαντικών οικονομικών ζημιών σε επιχειρήσεις, παραγγέλνοντας εκατοντάδες πίτσες σε τυχαίες διευθύνσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Κανένας από τους ανθρώπους που εμφανίζονταν ως παραλήπτες δεν γνώριζε για τις παραγγελίες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο δράστης χρησιμοποιούσε προσωπικές πληροφορίες των θυμάτων που πιθανότατα γνώριζαν μόνο τα ίδια ή στενοί συγγενείς και φίλοι τους.

Οι παραγγελίες περιείχαν μάλιστα σοβαρές απειλές, μεταξύ άλλων για απαγωγή ανηλίκου, εμπρησμό χώρων εργασίας και πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, με αποτέλεσμα αρκετά από τα θύματα να αισθανθούν ότι βρίσκονταν υπό διαρκή απειλή.

300 πίτσες για 37.000 ζλότι

Οι περισσότερες ψεύτικες παραγγελίες αφορούσαν το Στσέτσιν, ενώ δεκάδες ακόμη κατευθύνθηκαν σε μεγάλες πόλεις όπως το Βρότσλαβ, η Κρακοβία και η Βαρσοβία. Ορισμένα εστιατόρια υπέστησαν σημαντικές οικονομικές απώλειες, ενώ άλλα αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τις παραγγελίες λόγω του τεράστιου όγκου τους.

Σε μία περίπτωση, ο 23χρονος φέρεται να παρήγγειλε 300 πίτσες συνολικής αξίας άνω των 37.000 ζλότι (περίπου 10.000 δολάρια).

Η αστυνομία έκανε έρευνα στο σπίτι του και κατέσχεσε ηλεκτρονικές συσκευές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων που εκτιμά ότι χρησιμοποιήθηκαν για τις παραγγελίες. Αν κριθεί ένοχος, ο 23χρονος αντιμετωπίζει ποινή έως και οκτώ χρόνια φυλάκισης.

Το κίνητρό του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

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