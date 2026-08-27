Πόσο κοστίζει να ζεις στην «πόλη-φάντασμα» των 100 δισ. δολαρίων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους

Το Forest City άνοιξε επίσημα τον Μάρτιο του 2016, περίπου μία δεκαετία μετά την έναρξη του σχεδιασμού του

Το Forest City παρουσιάστηκε ως ένα από τα πιο φιλόδοξα και ελκυστικά αναπτυξιακά έργα της Μαλαισίας. Ωστόσο, περίπου 20 χρόνια μετά τη σύλληψη της ιδέας, το μεγαλόπνοο σχέδιο απέχει δραματικά από τους αρχικούς στόχους. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για πληθυσμό που θα έφτανε περίπου τους 700.000 κατοίκους, σήμερα στην περιοχή ζουν μόλις 5.000 άνθρωποι, μετατρέποντάς την ουσιαστικά σε μια σύγχρονη πόλη-φάντασμα.

Το Forest City άνοιξε επίσημα τον Μάρτιο του 2016, περίπου μία δεκαετία μετά την έναρξη του σχεδιασμού του. Η ανάπτυξη προωθήθηκε ως μια πολυτελής, φουτουριστική πόλη, χτισμένη σε μεγάλο βαθμό πάνω σε τεχνητά νησιά, στα νοτιοδυτικά της περιοχής Johor Bahru, κοντά στα σύνορα της Μαλαισίας με τη Σιγκαπούρη.

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