Νεπάλ: Φονικές πλημμύρες με τουλάχιστον 8 νεκρούς – Τεράστια κύματα παρασύρουν τα πάντα

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ αγνοούμενοι και καταστροφές καταγράφονται και στο Θιβέτ.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεπάλ, καθώς σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν χωριά σε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά έργα.

Οι αρχές έστειλαν ελικόπτερα για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ωστόσο η πολύ υψηλή στάθμη των υδάτων δεν επιτρέπει προς το παρόν την προσγείωσή τους στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.





Apocalyptic floods and a massive landslide have devastated parts of Tibet and Nepal



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Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, έχουν αναφερθεί «σημαντικές απώλειες», ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση λάσπης σε χερσαία διάβαση μεταξύ Κίνας και Νεπάλ, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Συναγερμός στις περιοχές κοντά στο Θιβέτ

Οι πλημμύρες έπληξαν ιδιαίτερα τις περιοχές Σιάπρου Μπέσι και Τιμούρε, στον ορεινό τομέα Ρασούουα, όπου ζουν περίπου 50.000 άνθρωποι.

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η πλήρης εκτίμηση των καταστροφών.

«Μπορεί να υπάρχουν βαριές απώλειες ή απώλειες περιουσιών, αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά αυτή την ώρα», δήλωσε ο διοικητής του τομέα, Ναρέντρα Παριγιάρ.

🚨 INDIA, BE CAREFUL! 🇮🇳



A major flood wave has entered Nepal’s Bhote Koshi from the Tibetan side, triggering alerts across the Trishuli basin.



Bhote Koshi → Trishuli → Narayani/Gandak → Bihar → Ganga.



West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran & Vaishali should… pic.twitter.com/5oayN3emjN — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 26, 2026

Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους που ζουν στις όχθες του ποταμού Μπότε Κόσι να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι εργοτάξια υποδομών σε γειτονικά χωριά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη δραματική στιγμή που τα νερά άρχισαν να κατακλύζουν την περιοχή. «Όλα συνέβησαν ξαφνικά», δήλωσε σύμφωνα με τον ιστότοπο Onlinekhabar. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, «σαν έκρηξη ηφαιστείου», ενώ στη συνέχεια άνθρωποι άρχισαν να φωνάζουν και να τρέχουν για να σωθούν.

Οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν τεράστιες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα, παρασύροντας στο πέρασμά τους ό,τι βρίσκουν μπροστά τους.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT August 26, 2026

Δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα ελικόπτερα

Οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς τα ελικόπτερα του Νεπάλ δεν μπορούν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, Ράτζα Ραμ Μπασνέτ, δήλωσε ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν προς το παρόν την ασφαλή προσγείωση των ελικοπτέρων.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ οι αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους περιοχών χαμηλού υψομέτρου να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία.

Nepal flash flood –



नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 32 पुलिसकर्मियों, 25 पिलग्रिम सहित बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की सूचना है। मतलब इनसे संपर्क कट गया है। हैलिकॉप्टरों ने 12 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। कई हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट बह गए हैं।



पत्रकार… https://t.co/C6kuBf1HJp pic.twitter.com/UsZRTxSdX9 — Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026

Κατολισθήσεις και καταστροφές στο Θιβέτ

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στην κινεζική πλευρά των συνόρων. Σύμφωνα με το Xinhua, κατολίσθηση λάσπης από τη νεπαλική πλευρά έπληξε την περιοχή Γκιιρόνγκ στην Κίνα, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους, στις τηλεπικοινωνίες και στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σιγκάτσε, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ.

Ορισμένοι άνθρωποι αγνοούνται, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων, αλλά και να ενισχυθούν τα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να αποφευχθούν νέες καταστροφές.

Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές και στον ενεργειακό τομέα του Νεπάλ. Το υπουργείο Ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε ότι έχουν επηρεαστεί περίπου 430 μεγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος, κυρίως από προβλήματα σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Η ισχύς αυτή αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής δυναμικότητας του Νεπάλ, η οποία ανέρχεται σε περίπου 3,2 γιγαβάτ.

Ο πρωθυπουργός Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε ότι αστυνομία και στρατός έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τις ομάδες διάσωσης. «Έχουν δοθεί οδηγίες να μετακινηθούν οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο σε πιο ασφαλείς περιοχές», ανέφερε. Παράλληλα, προειδοποίησε τους κατοίκους που ζουν κοντά στον ποταμό να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Φόβοι για νέα καταστροφή στον Μπότε Κόσι

Ο ποταμός Μπότε Κόσι πηγάζει από το Θιβέτ και διασχίζει το Νεπάλ, όπου ενώνεται με τον ποταμό Τρισούλι. Το ποτάμι συνεχίζει στη συνέχεια προς την Ινδία, όπου είναι γνωστό ως Γκαντάκ.

Πέρυσι, υπερχείλιση του Μπότε Κόσι είχε προκαλέσει τον θάνατο εννέα ανθρώπων, ενώ ακόμη 24 άνθρωποι είχαν αγνοηθεί. Τα ορμητικά νερά είχαν παρασύρει τότε μια «Γέφυρα Φιλίας» που συνδέει το Νεπάλ με την Κίνα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο εμπόριο και τις μεταφορές για αρκετούς μήνες.

Today, a devastating sudden surge in the Bhotekoshi River has caused widespread destruction, with fears that several people may have been killed or swept away. 📍Rasuwa District, Nepal, along the China border. pic.twitter.com/52if8LGlO9 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Σύμφωνα με περιφερειακή υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος, η περσινή υπερχείλιση είχε προκληθεί από την αποστράγγιση μεγάλης παγετωνικής λίμνης στο Θιβέτ.Προς το παρόν, η ακριβής αιτία των νέων πλημμυρών δεν έχει γίνει γνωστή. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι φόβοι για περισσότερα θύματα παραμένουν, καθώς αρκετές περιοχές εξακολουθούν να είναι δύσκολα προσβάσιμες.

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