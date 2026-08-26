Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί για το ΑΙ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να φέρει μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί ότι η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας και ζητά μέτρα πριν οι επιπτώσεις γίνουν μη αναστρέψιμες.

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί ότι, εάν δεν ληφθούν μέτρα, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, καθώς θα εξαπλώνεται σε ολόκληρη την οικονομία.

Κατά τον συνιδρυτή της Microsoft, το πρόβλημα είναι ότι το ΑΙ δεν θα περιοριστεί σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Επομένως, οι εργαζόμενοι που θα χάσουν τις δουλειές τους δεν θα μπορούν απαραίτητα να απορροφηθούν από άλλους τομείς της οικονομίας.

Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου, μεταξύ αυτών και η Microsoft, βρίσκονται ήδη σε αγώνα δρόμου για να βοηθήσουν επιχειρήσεις να υιοθετήσουν το ΑΙ, το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει σημαντικό αριθμό εργαζομένων.

Ο Γκέιτς υποστηρίζει ότι οι εταιρείες απλώς ανταποκρίνονται στα οικονομικά κίνητρα που δημιουργεί η αγορά ωστόσο, τα κίνητρα αυτά δεν συμβαδίζουν απαραίτητα με το συμφέρον της κοινωνίας.

Bill Gates accused AI leaders of privately knowing their technology is dangerous while publicly downplaying it to protect fundraising:



In private, people who understand how good this stuff is, and how much better it's getting, they're very worried.



They're now saying to each… pic.twitter.com/gpPC6pjv96 — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

Φόρος και δημιουργία θέσεων εργασίας μόνο για ανθρώπους

Μία από τις προτάσεις του είναι η επιβολή ενός νέου φόρου στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, του λεγόμενου "token tax". Στόχος θα ήταν να γίνει ακριβότερη η αντικατάσταση ανθρώπων από μηχανές, ενώ παράλληλα θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν πόροι για τη στήριξη όσων χάνουν τη δουλειά τους.

Το token αποτελεί βασική μονάδα υπολογισμού στα συστήματα ΑΙ και η ιδέα της φορολόγησής του έχει αρχίσει να συζητείται ως ένας τρόπος να αυξηθεί το κόστος της χρήσης μηχανών αντί ανθρώπινης εργασίας.

Ο Γκέιτς θεωρεί επίσης ότι ορισμένες θέσεις εργασίας θα πρέπει να παραμείνουν αποκλειστικά για ανθρώπους. Την ιδέα αυτή την αποκαλεί "Human Reserved" δηλαδή «κρατημένες για ανθρώπους».

Σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαν να ανήκουν επαγγέλματα που βασίζονται σε βαθιά προσωπική ανθρώπινη σχέση, όπως εκείνα της φροντίδας, αλλά και θέσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι που θα αντικατασταθούν από το ΑΙ θα δυσκολεύονταν ιδιαίτερα να βρουν νέα απασχόληση.

Ο φόβος για βιοτρομοκρατία και μια νέα πανδημία

Οι ανησυχίες του Γκέιτς δεν περιορίζονται στην αγορά εργασίας. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ νέων διεθνών συμφωνιών που θα θέτουν σαφή κριτήρια για την παρακολούθηση και τον περιορισμό ακραίων κινδύνων, όπως η βιοτρομοκρατία. Όπως υποστήριξε, θα μπορούσαν να αρκούν λίγοι άνθρωποι με πρόσβαση σε προηγμένα συστήματα ΑΙ για να αναπτύξουν νέα παθογόνα.

Ο συνιδρυτής της Microsoft δήλωσε μάλιστα ότι είναι πρόθυμος να αντιπαρατεθεί δημόσια με οποιονδήποτε διαφωνεί με την υποχρεωτική αξιολόγηση συστημάτων ΑΙ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων μορίων και ενδεχομένως να προκαλέσουν μια πανδημία.

Ο Γκέιτς εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στα εθελοντικά μέτρα που επεξεργάζονται ο Λευκός Οίκος και οι ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας. «Αυτορρύθμιση για το πιο επικίνδυνο εργαλείο που έχει εφευρεθεί ποτέ; Όχι, ευχαριστώ!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ»

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι βρίσκεται σε «κατάσταση σοκ» από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση επείγοντος γύρω από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Πολλές από τις ανησυχίες του συμπίπτουν με εκείνες του συνιδρυτή της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, οι προειδοποιήσεις του οποίου έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από το Πεντάγωνο, τον Λευκό Οίκο και μέρος της τεχνολογικής βιομηχανίας. Ο Γκέιτς σχολίασε ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιτίθενται σε εκείνον που μιλά πιο ανοιχτά από όλους για τις αρνητικές συνέπειες.

Ο Γκέιτς, ο οποίος εδώ και χρόνια ασχολείται με ζητήματα παγκόσμιας υγείας, έχει δεσμευτεί πλέον να θέτει το ζήτημα του ΑΙ σε κάθε συζήτησή του με ηγέτες χωρών. Όπως είπε, υπάρχουν δύο ζητήματα για τα οποία θα συνεχίσει να τους ζητά να «σκεφτούν περισσότερο» και να «ενδιαφερθούν περισσότερο».

Η θέση του είναι, όπως αναγνωρίζει και ο ίδιος, παράδοξη καθώς είναι ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν περισσότερο στη διάδοση και τη διαμόρφωση της σύγχρονης βιομηχανίας των υπολογιστών. Τώρα, όμως, προειδοποιεί ότι η τεχνολογία που δημιούργησε αυτή η ίδια βιομηχανία μπορεί να εξελιχθεί σε κίνδυνο παγκόσμιας κλίμακας.

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