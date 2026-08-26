Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση με μολότοφ σε καφετέρια

Δύο άγνωστοι πέταξαν δύο μολότοφ στο εσωτερικό της καφετέριας, ενώ μέσα βρίσκονταν πελάτες – Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Τον τρόμο σκόρπισαν τα μεσάνυχτα δύο άγνωστοι σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν πέταξαν δύο βόμβες μολότοφ στο εσωτερικό του καταστήματος, την ώρα που μέσα βρίσκονταν πελάτες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, οι δύο δράστες προσέγγισαν την καφετέρια και έβγαλαν από ένα σακίδιο δύο μολότοφ, τις οποίες στη συνέχεια πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Η φωτιά περιορίστηκε άμεσα

Από τη ρίψη των μολότοφ προκλήθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό της καφετέριας. Ωστόσο, το προσωπικό αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά, προτού οι φλόγες επεκταθούν σε μεγαλύτερο μέρος του καταστήματος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από την επίθεση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Μετά την επίθεση, οι δύο άγνωστοι απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από την αστυνομία. Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Το βίντεο που μετέδωσε το Mega καταγράφει τη στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης στην καφετέρια του Αγίου Παντελεήμονα.

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