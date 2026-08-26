Έως 16,68 δισ. δολάρια θα καταβάλει η Meta: Οι κατηγορίες περί εθισμού των παιδιών στα social media
Η Meta κατέληξε σε συμφωνία με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για να διευθετήσει δικαστική υπόθεση σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στις πλατφόρμες Facebook και Instagram, τον φερόμενο εθισμό των ανηλίκων και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων τους.
Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία ενδέχεται να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια, με την Meta να αρνείται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.
Νέα όρια για τους εφήβους
Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, η Meta συμφώνησε να εφαρμόσει νέους περιορισμούς για εφήβους χρήστες στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων ημερήσια όρια χρήσης και περιορισμό της πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες.
Οι πολιτείες κατηγορούσαν τη Meta ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που ενθαρρύνει τον εθισμό των ανηλίκων, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συνέλεξε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συναίνεση.
Η υπόθεση αποτελούσε μέρος ενός πολύ ευρύτερου κύματος αγωγών στις ΗΠΑ κατά εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στην κρίση ψυχικής υγείας των νέων.
Από το 1,4 τρισ. στον συμβιβασμό
Λίγο πριν από την έναρξη της δίκης, η Meta είχε υποστηρίξει ότι οι τέσσερις πολιτείες που συμμετείχαν στην ομοσπονδιακή υπόθεση (Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσεϊ) ζητούσαν ποινές που θα μπορούσαν θεωρητικά να φτάσουν έως και 1,4 τρισ. δολάρια. Οι ίδιες οι πολιτείες εκτιμούσαν, πάντως, ότι το ποσό θα ήταν πιο κοντά στα 200 δισ. δολάρια.
Παράλληλα με τις χρηματικές κυρώσεις, ζητούσαν αλλαγές στη λειτουργία των πλατφορμών και περιορισμούς στη δυνατότητα των παιδιών να δημιουργούν λογαριασμούς.
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