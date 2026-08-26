Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος στο Νεπάλ: «Αποκολλήθηκε βράχος από τον παγετώνα και πήρε σβάρνα χωριά, γέφυρες, σχολεία»

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Νεπάλ, όταν τεράστιες ποσότητες νερού παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, περιέγραψε Έλληνας που ζει στη χώρα.

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Νεπάλ, όταν τεράστιες ποσότητες νερού παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, περιέγραψε Έλληνας που ζει στη χώρα.

Μιλώντας στο MEGA, ο ίδιος έκανε λόγο για μία καταστροφή που σημειώθηκε μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, όταν αποκολλήθηκε βράχος από παγετώνα, με αποτέλεσμα να αδειάσει μία ολόκληρη λίμνη.

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