Χανιά: Ηλικιωμένος αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του
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Συναγερμός το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή του Κουμπέ – Ο άνδρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Χανίων
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σταΧανιά, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, στην περιοχή του Κουμπέ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Kriti360.gr, ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε όπλο που είχε στην κατοχή του.
Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο άνδρα σοβαρά τραυματισμένο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.
Ο άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές των Χανίων.
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