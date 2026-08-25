Έφυγε απο την ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας: Πέθανε μετά από σχεδόν δύο χρόνια νοσηλείας

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο Γεννηματάς, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο.

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του επίσης τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, μετά από μια δύσκολη μάχη που κράτησε σχεδόν δύο χρόνια.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή στις 28 Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια μιας πρόβας για το σόου «J2US».

Η μεγάλη μάχη στο νοσοκομείο

Μετά το σοβαρό περιστατικό, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος από τον Μάρτιο του 2024.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μακρά μάχη που έδωσε, ο γνωστός τραγουδιστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 1968 και είναι γιος του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική και ακολούθησε τη δική του πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Το 1994 έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο με το άλμπουμ «Διαδόσεις», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, ο Πασχάλης Τερζής, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς και η Άντζελα Δημητρίου.

Με τις επιτυχίες του ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ’90, ο Δημήτρης Κόκοτας απέκτησε ξεχωριστή θέση στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι και δημιούργησε τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα, πέρα από τη μεγάλη μουσική κληρονομιά του πατέρα του.

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