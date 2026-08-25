Ισπανία: Η ποδοσφαιρική κοινότητα της Θέουτα απορρίπτει τη φιλοξενία μεταναστών σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Θέουτα αντιδρά στη χρήση αθλητικών χώρων για τη φιλοξενία μεταναστών και ζητά από την κυβέρνηση να εξετάσει άλλες λύσεις.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Θέουτα (RFFCE) απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης για τη φιλοξενία μεταναστών, ζητώντας από την ισπανική κυβέρνηση να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις.

Η αντίδραση αφορά το σχέδιο βασιλικού διατάγματος που δημοσιοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως χώροι φιλοξενίας το Αθλητικό Κέντρο Santa Amelia, το Αθλητικό Συγκρότημα Guillermo Molina, το κλειστό της La Libertad, καθώς και οι εγκαταστάσεις Antonio Campoamor και Díaz-Flor.

«Χιλιάδες παιδιά χρειάζονται αυτούς τους χώρους»

Η ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες για την αθλητική δραστηριότητα στην πόλη. Όπως επισημαίνει, το ποδόσφαιρο στη Θέουτα αριθμεί περισσότερους από 3.000 αθλητές και αθλήτριες, στην πλειονότητά τους ανήλικους. Σύμφωνα με την RFFCE, η αθλητική δραστηριότητα και οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου των παιδιών έχουν ήδη περιοριστεί σημαντικά εδώ και περίπου έναν μήνα λόγω της έκτακτης κατάστασης που αντιμετωπίζει η πόλη. Η ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η περαιτέρω στέρηση ασφαλών χώρων άθλησης θα επιβαρύνει την κατάσταση, καθώς ο αθλητισμός αποτελεί, όπως αναφέρει, σημαντικό πεδίο κοινωνικοποίησης, συνύπαρξης, μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης.

Η RFFCE ζητά πριν από οποιαδήποτε απόφαση να εξεταστούν άλλες πιθανές τοποθεσίες. Μεταξύ αυτών προτείνει την έκταση του Parque de Artillería, το παλιό νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και οποιονδήποτε άλλο χώρο θα μπορούσε να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, προειδοποιεί για τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, ορισμένες από αυτές ενδέχεται να μην μπορέσουν να επιστρέψουν στην αθλητική τους χρήση πριν από το 2027, ενώ θα χρειαστούν εργασίες αποκατάστασης μετά την αποχώρηση των φιλοξενούμενων.

Πρόβλημα και για τις εθνικές κατηγορίες

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για το ποδόσφαιρο σάλας σε εθνικό επίπεδο. Το Guillermo Molina χρησιμοποιείται από τις ομάδες για προπονήσεις και επίσημους αγώνες, ενώ η La Libertad φιλοξενεί κατά περιόδους αναμετρήσεις και δραστηριότητες ομάδων μικρότερων ηλικιών. Η ενδεχόμενη παραχώρηση των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ομοσπονδία, θα άφηνε αρκετές ομάδες χωρίς κατάλληλους χώρους για προετοιμασία και διεξαγωγή των αγώνων τους, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή συνέχιση της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.

Η RFFCE εξέφρασε επίσης ανησυχία για τις αλλαγές που προωθούνται στο ισπανικό σύστημα ασύλου και μεταναστευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα για τη διαδικασία ασύλου στα σύνορα, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να αυξήσει και να παρατείνει τις ανάγκες φιλοξενίας στη Θέουτα. Η ομοσπονδία ζητά κάθε μεταρρύθμιση να λαμβάνει υπόψη την «ιδιαίτερη εδαφική, κοινωνική και δημογραφική» κατάσταση της πόλης και να μην προκαλεί δυσανάλογη πίεση στις υποδομές και τους διαθέσιμους πόρους της.

Η Θέουτα, με περίπου 80.000 κατοίκους και περιορισμένη έκταση, δεν μπορεί, σύμφωνα με την ομοσπονδία, να επωμίζεται επ' αόριστον ένα βάρος φιλοξενίας που θα μπορούσε να επηρεάσει την καθημερινότητα και την ευημερία των κατοίκων της. Τέλος, η RFFCE εξέφρασε τη στήριξή της προς την κυβέρνηση της Θέουτα και στις προσπάθειες του προέδρου της, Juan Jesús Vivas, να ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση μέτρα που θα επιτρέψουν στην πόλη να επιστρέψει στην κανονικότητα.

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