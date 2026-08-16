Πυροσβέστης έπιασε γυναίκα που πήδηξε από τον 11ο όροφο: Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Βερολίνο (vid)

Συνολικά 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε κτίριο κατοικιών 21 ορόφων στη συνοικία Φρίντριχσαϊν του Βερολίνου, κοντά στον σταθμό Ostbahnhof.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον 11ο όροφο και επεκτάθηκε στον αμέσως επόμενο. Μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στο περβάζι του 11ου ορόφου, ενώ οι φλόγες πλησίαζαν. Η πυροσβεστική κλίμακα έφτανε μέχρι τον 9ο όροφο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μην μπορεί να απομακρυνθεί από το σημείο. Τελικά, πήδηξε προς το καλάθι διάσωσης, όπου ένας πυροσβέστης κατάφερε να την πιάσει. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ τραυματισμό υπέστη και ο πυροσβέστης που συμμετείχε στη διάσωσή της.

13 τραυματίες, περισσότεροι από 130 πυροσβέστες

Συνολικά 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά και πέντε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε λιγότερο από τρεις ώρες. Ενώ, τα αίτια της πυρκαγιάς ακόμα διερευνώνται.

🇩🇪 Dramatischer Rettungseinsatz bei einem Hochhausbrand am gestrigen Morgen in Berlin-Friedrichshain. Da die Drehleiter nur bis zum 9. Stock reichte, musste diese Frau vom 11. Stock aus in den etwa 1-2 m² großen Drehleiterkorb springen. Insgesamt wurden 13 Personen leicht… — Nachrichten (@NewsFokus) August 15, 2026

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