Το παιδί που έγινε μητέρα στα 5: Η ιστορία της Λίνα Μεδίνα και ο πατέρας που παραμένει μυστήριο

Σε ηλικία μόλις 5 ετών, η Λίνα Μεδίνα γέννησε ένα υγιέστατο αγόρι και έγινε η νεότερη επιβεβαιωμένη μητέρα στον κόσμο. Ποτέ δεν αποκάλυψε ποιος ήταν ο πατέρας.

Στις αρχές του 1939, οι γονείς της Λίνα Μεδίνα παρατήρησαν ότι η κοιλιά της πεντάχρονης κόρης τους είχε διογκωθεί ασυνήθιστα.

Η οικογένεια ταξίδεψε από το χωριό τους στην περιοχή Τικάρπο του Περού στη Λίμα, προκειμένου το παιδί να εξεταστεί από γιατρούς.Η διάγνωση ήταν απίστευτη, η Λίνα ήταν έγκυος περίπου επτάμισι μηνών.

Στις 14 Μαΐου 1939, γέννησε με καισαρική τομή ένα υγιέστατο αγοράκι. Ήταν μόλις 5 ετών, 7 μηνών και 21 ημερών, γεγονός που την κατέστησε τη νεότερη επιβεβαιωμένη μητέρα στην ιστορία.

Πώς ήταν δυνατό να μείνει έγκυος

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η Λίνα είχε παρουσιάσει εξαιρετικά πρώιμη ήβη. Είχε ήδη αναπτύξει στήθος, οι γοφοί της είχαν αλλάξει και τα οστά της παρουσίαζαν ανάπτυξη αντίστοιχη με εκείνη ενός παιδιού που είχε περάσει την εφηβεία.

Ο γιατρός Εντμούντο Εσκομέλ ανέφερε σε ιατρική δημοσίευση ότι η Λίνα είχε εμφανίσει περίοδο σε ηλικία μόλις οκτώ μηνών. Άλλες πηγές τοποθετούν την πρώτη της περίοδο περίπου στα τρία χρόνια. Η πρώιμη ήβη εξηγεί πώς ήταν βιολογικά δυνατό να συλλάβει, δεν εξηγεί όμως πώς προέκυψε η εγκυμοσύνη.

Το σημαντικότερο ερώτημα της υπόθεσης έμεινε αναπάντητο, για το ποιος ήταν ο πατέρας του παιδιού; Η Λίνα δεν αποκάλυψε ποτέ στις Αρχές ή στους γιατρούς ποιος την είχε καταστήσει έγκυο ούτε μίλησε για τις συνθήκες που οδήγησαν στην εγκυμοσύνη της. Με δεδομένη την ηλικία της, θεωρείται πιθανό να μην μπορούσε καν να κατανοήσει πλήρως τι είχε συμβεί.

Ο πατέρας της συνελήφθη τότε ως ύποπτος, καθώς οι Αρχές διερεύνησαν το ενδεχόμενο να είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη του. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τον συνέδεαν με την υπόθεση. Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία. Ο άνθρωπος που ευθύνεται για την εγκυμοσύνη της Λίνα δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ.

Οι αμφιβολίες για την υπόθεση

Η ιστορία προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο και δεν έλειψαν εκείνοι που αμφισβήτησαν την εγκυρότητά της. Ωστόσο, η εγκυμοσύνη της είχε επιβεβαιωθεί από γιατρούς και εξετάσεις. Στον ιατρικό φάκελο υπήρχαν ακτινογραφίες στις οποίες διακρινόταν το έμβρυο, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί και αιματολογικές εξετάσεις.

Παράλληλα, γιατροί που εξέτασαν τη Λίνα κατέγραψαν τα ευρήματά τους σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Η οικογένεια, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον, δεν εκμεταλλεύτηκε την υπόθεση. Αρνήθηκε τις προτάσεις εφημερίδων που προσέφεραν χρήματα για συνεντεύξεις και φωτογραφίες.

Ο μικρός Χεράρδο

Το αγόρι ονομάστηκε Χεράρδο, προς τιμήν του γιατρού που είχε εξετάσει τη Λίνα. Μετά το εξιτήριο, επέστρεψε μαζί με τη μητέρα του και την οικογένειά της στο χωριό.

Όταν ο Χεράρδο ήταν ακόμη μικρός, θεωρούσε τη Λίνα περισσότερο μεγάλη αδελφή παρά μητέρα. Έμαθε την πραγματική ιστορία της γέννησής του όταν ήταν περίπου δέκα ετών.Ο ίδιος έζησε για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά πέθανε το 1979, σε ηλικία περίπου 40 ετών.

Η Λίνα απέφυγε τη δημοσιότητα και μετά την υπόθεση επέλεξε να ζήσει μια ήσυχη ζωή στο Περού. Αργότερα εργάστηκε, σπούδασε και απέκτησε έναν δεύτερο γιο σε ηλικία περίπου 30 ετών. Παρά το γεγονός ότι η ιστορία της παρέμεινε μία από τις πιο ασυνήθιστες ιατρικές υποθέσεις του 20ού αιώνα, η ίδια δεν μίλησε ποτέ δημόσια για το ποιος ήταν ο πατέρας του πρώτου της παιδιού.

Έτσι, περισσότερες από οκτώ δεκαετίες αργότερα, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση της νεότερης μητέρας στην ιστορία παραμένει χωρίς απάντηση.

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