Σε κρίσιμη κατάσταση ο Αντώνης Πανούτσος: Προσβλήθηκε από το ιό του Δυτικού Νείλου

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται ο γνωστός δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος.

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος δίνει μάχη για την υγεία του στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε όταν εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο με έντονο πυρετό, με τις εργαστηριακές εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τη διαγνωστική υποψία για τον ιό.

Νοσηλεύεται ένα μήνα στον «Ευαγγελισμό»

Η σοβαρότητα της κατάστασης επιβεβαιώνεται από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος συμπληρώνει ήδη έναν μήνα νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό».

Η επιβάρυνση της υγείας του αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό και στην ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων. Στο ίδιο νοσοκομείο καταγράφονται ακόμη τρία περιστατικά της νόσου, με δύο επιπλέον ασθενείς να νοσηλεύονται επίσης στη ΜΕΘ.

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