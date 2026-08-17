Οι οκτώ εκπομπές που κάνουν πρεμιέρα τον Αύγουστο: Ξεκινάει η «μάχη» της ενημέρωσης

Επιστρέφουν σταδιακά οι αδειούχοι στην τηλεόραση. Οι οκτώ ενημερωτικές εκπομπές που κάνουν πρώτες πρεμιέρα μέσα στον Αύγουστο.

H αρχή της σεζόν μπορεί επίσημα να γίνεται το φθινόπωρο ωστόσο ουσιαστικά αρχίζει να «χτίζεται» λίγες εβδομάδες νωρίτερα με την προσθήκη στο πρόγραμμα των τηλεοπτικών σταθμών των παρουσιαστών των ενημερωτικών εκπομπών που έχουν πάρει από πέρυσι το πράσινο φως.

Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου τα κανάλια σταδιακά επιστρέφουν σε κανονική ροή.

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