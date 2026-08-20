Ανατροπή στον καιρό: «Μαλακώνει» το σενάριο για καύσωνα διαρκείας – Η νέα πρόγνωση Κολυδά

Η ζέστη έρχεται «φουριόζα» τις επόμενες ημέρες, αλλά τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σταδιακή αποκλιμάκωση μετά τις 26–27 Αυγούστου

Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά από την Παρασκευή και η χώρα μπαίνει σε ένα παρατεταμένο διάστημα ζέστης, με την κορύφωση να αναμένεται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου. Ωστόσο, η εικόνα για τις τελευταίες ημέρες του μήνα φαίνεται πλέον διαφορετική από αυτή που είχε διαμορφωθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι η θερμή περίοδος δεν αποκτά, προς το παρόν, την ένταση που αρχικά διαφαινόταν για το τέλος Αυγούστου. Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνει ότι τα τελευταία ensembles δείχνουν σαφέστερη τάση υποχώρησης της θερμοκρασίας μετά τις 26–27 Αυγούστου.

Τι άλλαξε στην πρόγνωση

Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι τελειώνει η ζέστη. Μέχρι περίπου τις 26 Αυγούστου οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, με τις μέγιστες στην Αθήνα να κινούνται γύρω στους 36–37 βαθμούς.

Εκεί που διαφοροποιείται η εικόνα είναι στις ημέρες που ακολουθούν. Τα προηγούμενα προγνωστικά τρεξίματα άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο η θερμή εισβολή να συνεχιστεί ή ακόμη και να ενισχυθεί προς το τέλος του μήνα. Τα νεότερα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν αυτή την εξέλιξη.

Αντίθετα, το ECMWF δείχνει σταδιακή πτώση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας στην Αθήνα: περίπου στους 35 βαθμούς στις 27 Αυγούστου, στους 33,5–34 στις 28 Αυγούστου και γύρω στους 34 βαθμούς στις 29 Αυγούστου.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εξέλιξη των ελάχιστων θερμοκρασιών. Μετά τις υψηλές νυχτερινές τιμές που αναμένονται γύρω στις 24–27 Αυγούστου, αυτές υποχωρούν προς τους 25–26 βαθμούς στο τέλος της περιόδου.

Η εξέλιξη αυτή έχει σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δείχνει ότι περιορίζεται σταδιακά και η νυχτερινή ζέστη, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν ένα θερμό επεισόδιο έχει μεγάλη διάρκεια.

Παρατεταμένη ζέστη, αλλά όχι νέο θερμό ξέσπασμα

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο Κολυδάς εκτιμά ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ένα παρατεταμένο διάστημα αρκετά υψηλών θερμοκρασιών, με κορύφωση στις 23–26 Αυγούστου και στη συνέχεια σταδιακή αποκλιμάκωση.

Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία του δεκαημέρου στην ensemble πρόγνωση φτάνει τους 37,2 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον με τα συγκεκριμένα στοιχεία, δεν προκύπτει για την πρωτεύουσα ένα ακραίο σενάριο με θερμοκρασίες 40 βαθμών και άνω να συνεχίζονται προς το τέλος του μήνα.

Γι' αυτό και η τρέχουσα εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε παρατεταμένη ζέστη παρά σε έναν ισχυρό καύσωνα που θα ενισχύεται όσο πλησιάζουμε στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου.

Η πρόγνωση, πάντως, δεν έχει κλειδώσει. Το εύρος των σεναρίων του ECMWF μεγαλώνει μετά τις 27 Αυγούστου, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς το πόσο γρήγορα και πόσο αισθητά θα πέσει η θερμοκρασία.

Το σημαντικό είναι ότι τα δύο βασικά προγνωστικά συστήματα, ECMWF και GEFS, εμφανίζουν αρκετά καλή συμφωνία ως προς τη γενική τάση.

Έτσι, η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα είναι σαφής: η χώρα θα περάσει ένα θερμό διάστημα με κορύφωση τις επόμενες ημέρες, όμως το σενάριο ενός καύσωνα που θα παρατείνεται και θα ενισχύεται μέχρι το τέλος Αυγούστου έχει υποχωρήσει στα νεότερα δεδομένα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ