Πανηγύρι 2.0: Ιερέας ανέβηκε στην πίστα και τάισε καρπούζι την Έφη Θώδη (vid)

Μια απρόσμενη συνάντηση σε δημοτικό πανηγύρι, ανάμεσα στην Έφη Θώδη κι έναν ιερέα, έκανε το διαδίκτυο να παραμιλά...

Οι καλοκαιρινές εμφανίσεις της Έφης Θώδη στην επαρχία προσφέρουν πάντα μοναδικά στιγμιότυπα, όμως αυτό που συνέβη σε πρόσφατη συναυλία της ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Την ώρα που η τραγουδίστρια ξεσήκωνε τον κόσμο, ένας ιερέας αποφάσισε να κάνει μια εντελώς αναπάντεχη εμφάνιση στη σκηνή, κρατώντας στα χέρια του ένα ολόκληρο καρπούζι.

Της έκοψε και της έδωσε να φάει καρπούζι: Το σόου συνεχίστηκε με το φρούτο ανά χείρας

Χωρίς να διστάσει, ο ιερέας πλησίασε την καλλιτέχνιδα μπροστά στα μάτια του έκπληκτου κοινού, έβγαλε μαχαίρι, έκοψε μια φέτα και της την προσέφερε. Η τραγουδίστρια, γνωστή για την άνεση και τον αυθορμητισμό της, δέχτηκε το φιλοδώρημα χωρίς να διακόψει ούτε δευτερόλεπτο το τραγούδι.

Οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε γέλια και χειροκροτήματα παρακολουθώντας τη σουρεαλιστική σκηνή. Η Έφη Θώδη αξιοποίησε τη στιγμή, μετατρέποντας το κομμάτι του καρπουζιού σε αξεσουάρ της παράστασης, καθώς συνέχισε να χορεύει και να τραγουδά κρατώντας το παράλληλα με το μικρόφωνο.

Αφού ολοκλήρωσε τη χειρονομία του, ο ιερέας κατέβηκε από την πίστα με την ίδια ψυχραιμία, αφήνοντας πίσω του το πιο πολυσυζητημένο στιγμιότυπο της βραδιάς.

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