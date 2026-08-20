Θητεία 9 μηνών για πρώτη φορά: Ποιοι νέοι μπορούν να υπηρετήσουν λιγότερο

Η 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ φέρνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα 9μηνης θητείας για όσους καταταγούν με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους.

Νέα δεδομένα φέρνει το νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατιωτική θητεία, καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης σε εννέα μήνες σε όσους επιλέξουν να καταταγούν χωρίς να πάρουν αναβολή για σπουδές.

Η ρύθμιση αφορά τους νέους που καλούνται να καταταγούν με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026. Συγκεκριμένα, αφορά όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου 2008 και αποφασίσουν να παρουσιαστούν όταν κληθούν, χωρίς να ζητήσουν αναβολή.

Ποιοι δικαιούνται 9μηνη θητεία

Η δυνατότητα προβλέπεται στο άρθρο 246 του ν. 5265/2026, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη Στρατολογία των Ελλήνων. Στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία.

Με βάση τη ρύθμιση, οι οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης μπορούν να απολυθούν οριστικά μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το βασικό σημείο είναι ότι θα πρέπει να έχουν καταταγεί με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους και να εκπληρώσουν εξ ολοκλήρου τη στρατιωτική τους υποχρέωση χωρίς να λάβουν αναβολή. Με άλλα λόγια, η επιλογή της άμεσης κατάταξης συνδέεται πλέον με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της θητείας στους εννέα μήνες.

Την ίδια στιγμή, αλλαγές υπάρχουν και για όσους δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν άμεσα την εκπαιδευτική τους πορεία και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Όσοι καλούνται με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ και επιθυμούν να εισαχθούν ή να συνεχίσουν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές. Η σχετική δυνατότητα προβλέπεται στο άρθρο 188 του ν. 5265/2026.

Δεν χρειάζεται να έχει προηγηθεί εγγραφή στη σχολή

Μία από τις σημαντικές αλλαγές είναι ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή προκειμένου να ζητήσει την αναβολή.

Στην περίπτωση αυτή αρκεί να καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.

Έτσι, το νέο πλαίσιο δημιουργεί ουσιαστικά δύο διαφορετικές επιλογές για τους νέους της συγκεκριμένης ΕΣΣΟ: είτε να παρουσιαστούν κανονικά, χωρίς αναβολή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απόλυσης στους εννέα μήνες, είτε να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αναβολής εφόσον προτεραιότητά τους είναι η συνέχιση των σπουδών τους.

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