Το «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» βγήκε στη θάλασσα: Το Khabarovsk μεταφέρει τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon- Το μήνυμα προς τη Βρετανία

Το Khabarovsk, το νέο ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο που μπορεί να μεταφέρει έως έξι Poseidon, βγήκε για πρώτη φορά στη θάλασσα για δοκιμές, εν μέσω έντασης με τη Βρετανία.

Χωρίς επίσημη ανακοίνωση και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το Khabarovsk, ένα από τα πλέον μυστηριώδη υποβρύχια της Ρωσίας, πραγματοποίησε την πρώτη του έξοδο στη θάλασσα.

Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ειδικού σκοπού αναχώρησε από το Σεβεροντβίνσκ στα μέσα Αυγούστου για τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές του στη Λευκή Θάλασσα. Ρωσικά στρατιωτικά ιστολόγια τοποθετούν την έξοδο στις 16 ή 17 Αυγούστου. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον δυτικών αναλυτών, καθώς το Khabarovsk σχεδιάστηκε για να μεταφέρει τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα όπλα του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου. Το υποβρύχιο, βάρους περίπου 10.000 τόνων, φέρεται να μπορεί να μεταφέρει έως και έξι Poseidon.

Το Poseidon που η Ρωσία παρουσιάζει ως «υπερόπλο»

Το Poseidon δεν πρόκειται για συμβατική τορπίλη, είναι ένα αυτόνομο, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο όχημα, σχεδιασμένο να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή και να διανύει πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς πλήρωμα. Οι ακριβείς δυνατότητές του παραμένουν απόρρητες, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Telegraph, το όπλο φέρεται να έχει εμβέλεια άνω των 6.000 μιλίων, περίπου 9.600 χιλιομέτρων, ενώ μπορεί θεωρητικά να επιχειρεί σε βάθη έως και 1.000 μέτρα. Η λογική πίσω από την ανάπτυξή του είναι ότι μπορεί να εκτοξευθεί μακριά από τον στόχο και να κινηθεί αυτόνομα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, πριν φτάσει κοντά σε παράκτια εγκατάσταση. Η Μόσχα έχει υποστηρίξει κατά καιρούς ότι μια πυρηνική έκρηξη κοντά σε ακτές θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες. Ωστόσο, το πραγματικό μέγεθος μιας τέτοιας επίδρασης παραμένει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ειδικών.

Η πρώτη θαλάσσια δοκιμή του Khabarovsk συμπίπτει με νέα έξαρση της ρωσικής πυρηνικής ρητορικής, με τη Βρετανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο παρουσιαστής της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Βλαντίμιρ Σολοβιόφ έχει καλέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να χρησιμοποιήσει το Poseidon εναντίον της Βρετανίας, επικαλούμενος τη στρατιωτική στήριξη του Λονδίνου προς την Ουκρανία και τη χρήση βρετανικής τεχνολογίας σε ουκρανικά πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία. Σε χαρακτηριστική δήλωσή του, ο Σολοβιόφ πρότεινε να δοθούν στους Βρετανούς «τρεις ημέρες» για να μάθουν να αναπνέουν κάτω από το νερό πριν από ένα πλήγμα με Poseidon. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο έχει επίσης προειδοποιήσει ότι όσο αυξάνεται η βρετανική βοήθεια προς την Ουκρανία, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το «τίμημα» για τη Βρετανία.

Τι αναφέρει η Telegraph για την πραγματική απειλή

Παρά την εικόνα του «όπλου της Αποκάλυψης», ειδικοί που μίλησαν στην Telegraph εκτιμούν ότι η χρήση του Poseidon εναντίον μιας χώρας όπως η Βρετανία είναι εξαιρετικά απίθανη εκτός ενός ήδη εξελισσόμενου πυρηνικού πολέμου. Ο Ρίτσαρντ Κόνολι, ειδικός στη ρωσική αμυντική πολιτική, χαρακτηρίζει το Poseidon μια εξειδικευμένη στρατιωτική δυνατότητα, η οποία δεν παράγεται σε μεγάλους αριθμούς και προορίζεται για τα πλέον ακραία σενάρια. Η πιθανότητα ενός ρωσικού πυρηνικού πλήγματος στη Βρετανία θα ενεργοποιούσε, άλλωστε, την πυρηνική αποτρεπτική ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω των υποβρυχίων Trident, κάτι που αποτελεί βασικό παράγοντα αποτροπής.

Σύμφωνα με τον Γουίλιαμ Αλμπέρκ, πρώην αξιωματούχο ελέγχου εξοπλισμών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, η αξία του Poseidon δεν βρίσκεται μόνο στις τεχνικές του δυνατότητες αλλά και στην αβεβαιότητα που δημιουργεί. Θεωρητικά, ένα τέτοιο αυτόνομο υποβρύχιο όχημα θα μπορούσε να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη θάλασσα, λειτουργώντας ως μέσο δεύτερου πυρηνικού πλήγματος αλλά και ως εργαλείο ψυχολογικής πίεσης. Πιθανοί στόχοι, σύμφωνα με την ανάλυση, θα μπορούσαν να είναι αμερικανικές, βρετανικές ή γαλλικές βάσεις πυρηνικών υποβρυχίων.

Μπορεί να εντοπιστεί από το ΝΑΤΟ;

Το πόσο «αόρατο» είναι πραγματικά το Poseidon παραμένει άγνωστο. Σε υψηλές ταχύτητες, η διατάραξη του νερού που προκαλεί θα μπορούσε θεωρητικά να το καταστήσει ανιχνεύσιμο από συστήματα σόναρ, ανθυποβρυχιακά αεροσκάφη, φρεγάτες και άλλα υποβρύχια. Ερωτήματα υπάρχουν επίσης σχετικά με τον μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα του. Εάν παράγει έντονο θερμικό ή άλλο ανιχνεύσιμο ίχνος, η επιχειρησιακή αξία του όπλου θα μπορούσε να περιοριστεί. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δημόσια στοιχεία δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα.

🚨🇷🇺 Russia's Submarine Built To Launch Poseidon Nuclear Drones Begins Sea Trials



Russia’s Project 09851 Khabarovsk special-purpose nuclear submarine appears to have begun its first factory sea trials after being photographed leaving Severodvinsk on August 17. The voyage takes… pic.twitter.com/XupJFC90cV — Military Summary (@MilitarySummary) August 24, 2026

Η ιδέα πίσω από το Poseidon έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1950, όταν Σοβιετικοί επιστήμονες εξέταζαν την πιθανότητα μεταφοράς μιας υδρογονοβόμβας κοντά στις αμερικανικές ακτές και την πυροδότησή της κάτω από την επιφάνεια. Η θεωρία ήταν ότι μια τέτοια έκρηξη θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιο κύμα και να πλήξει παράκτιες πόλεις και ναυτικές εγκαταστάσεις. Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε ως μη πρακτικό, καθώς η τεχνολογία της εποχής δεν επέτρεπε την τοποθέτηση πυρηνικού αντιδραστήρα σε μια τορπίλη με την απαιτούμενη εμβέλεια. Η ιδέα επανήλθε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς η Ρωσία ανησυχούσε για την ανάπτυξη αμερικανικών συστημάτων αντιβαλλιστικής άμυνας. Το Poseidon αποτέλεσε μία από τις απαντήσεις της Μόσχας, μαζί με τον πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ Skyfall, με στόχο να διατηρηθεί η δυνατότητα ανταποδοτικού πυρηνικού πλήγματος.

Τα Khabarovsk και Belgorod

Η Ρωσία έχει ανακοινώσει σχέδια για τουλάχιστον 30 Poseidon και τέσσερα υποβρύχια-φορείς. Μέχρι σήμερα, το Khabarovsk θεωρείται το βασικό νέο υποβρύχιο του προγράμματος, ενώ το παλαιότερο Belgorod έχει επίσης τροποποιηθεί ώστε να μεταφέρει τα συγκεκριμένα όπλα. Το ΝΑΤΟ έχει δώσει στο Poseidon την κωδική ονομασία Kanyon.

🇷🇺 RUSSIA’S POSEIDON SUBMARINE ENTERS SEA TRIALS



Russia’s Project 09851 Khabarovsk, the first submarine designed from the outset to operate the Poseidon nuclear powered underwater drone, appears to have begun factory sea trials after leaving Severodvinsk on August 17.



The move… pic.twitter.com/4bOFRTbtUk — Defense Intelligence (@DI313_) August 19, 2026

Στην πράξη, το σύστημα αποτελεί έναν συνδυασμό υποβρυχίου-φορέα και ενός αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος, το οποίο μπορεί να απελευθερωθεί στη θάλασσα και να κινηθεί προς έναν προκαθορισμένο στόχο.

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