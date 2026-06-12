Μια νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι τόσο η συστηματική χρήση κάνναβης μειώνουν τη δραστηριότητα σε βασικές περιοχές του εγκεφάλου, επηρεάζοντας άμεσα τη μνήμη.

Έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει το κάπνισμα κάνναβης στον ανθρώπινο εγκέφαλο, οι οποίες έχουν βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας εικόνας για το τι κάνει η κάνναβη τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα. Μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Anschutz του Κολοράντο στις ΗΠΑ, η οποία εξέτασε τον αντίκτυπο που έχει στις νεαρές ηλικίες, που διαπίστωσε ορισμένα ανησυχητικά σημάδια για τις επιπτώσεις στη μνήμη και την εγκεφαλική δραστηριότητα.

Η μεγαλύτερη μελέτη νευροαπεικόνισης για την κάνναβη

Οι εξελιγμένες απεικονιστικές μέθοδοι επιστρατεύτηκαν στη μεγαλύτερη επιστημονική μελέτη που έχει γίνει ποτέ, προκειμένου να ριχτεί φως στον ακριβή τρόπο με τον οποίο η κάνναβη επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου μας.

Η έρευνα εξέτασε τις επιπτώσεις σε περισσότερους από 1.000 νεαρούς, ηλικίας 22 έως 36 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 63% όσων έκαναν βαριά και μακροχρόνια χρήση εμφάνισε μειωμένη εγκεφαλική δραστηριότητα όταν κλήθηκε να ολοκληρώσει δοκιμασίες μνήμης. Την ίδια στιγμή, ένα παρόμοιο ποσοστό (68%) καταγράφηκε και σε άτομα που είχαν κάνει χρήση πολύ πρόσφατα.

Τι είναι η «μνήμη εργασίας» και πώς επηρεάζεται;

Η μνήμη εργασίας είναι ουσιαστικά η ικανότητα του εγκεφάλου να συγκρατεί και να επεξεργάζεται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για να βγάλει πέρα τις καθημερινές του υποχρεώσεις, όπως το να θυμάται κανείς μια οδηγία που μόλις του έδωσαν ή να λύνει ένα πρόβλημα στο μυαλό του. Η μείωση της δραστηριότητας στον εγκέφαλο συνδέθηκε άμεσα με χαμηλότερες επιδόσεις σε αυτές ακριβώς τις ασκήσεις.

Ως «δύσκολοι χρήστες» στη συγκεκριμένη μελέτη ορίστηκαν οι άνθρωποι που είχαν καταναλώσει κάνναβη περισσότερες από 1.000 φορές στη ζωή τους. Η χρήση από 10 έως 999 φορές θεωρήθηκε «μέτρια», ενώ όσοι είχαν λιγότερες από 10 χρήσεις καταγράφηκαν ως «μη χρήστες».

Οι περιοχές του εγκεφάλου που παρουσιάζουν αλλαγές

Οι ερευνητές τόνισαν ότι η κάνναβη είχε ξεκάθαρο και στατιστικά σημαντικό αντίκτυπο. Η μείωση της δραστηριότητας εντοπίστηκε σε συγκεκριμένα σημεία, όπως ο ραχιαίος έξω προμετωπιαίος φλοιός, ο ραχιαίος μέσος προμετωπιαίος φλοιός και η πρόσθια νήσος του εγκεφάλου. Πρόκειται για ζώνες υπεύθυνες για κρίσιμες λειτουργίες, όπως η λήψη αποφάσεων, η προσοχή και η επεξεργασία των συναισθημάτων.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Joshua Gowin, επεσήμανε ότι χρειάζονται περισσότερες μακροχρόνιες έρευνες για να φανεί αν αυτές οι αλλαγές είναι μόνιμες, πόσο διαρκούν και πώς επηρεάζουν τις διαφορετικές ηλικίες. Ωστόσο, η μελέτη αφήνει να εννοηθεί ότι η αποχή από την κάνναβη πριν από μια πνευματική εργασία μπορεί να βελτιώσει την απόδοση. Παρόλα αυτά, οι δύσκολοι χρήστες χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, καθώς η απότομη διακοπή της χρήσης μπορεί επίσης να αποδιοργανώσει προσωρινά τις λειτουργίες του μυαλού.

Το φαινόμενο των «ψεύτικων αναμνήσεων»

Μία άλλη μελέτη από τους, ερευνητές του Πανεπιστήμιου της Ουάσινγκτον προειδοποιούν ότι η THC (η βασική ουσία της κάνναβης) μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία «ψευδών αναμνήσεων». Όπως διαπίστωσαν, η ουσία αποδυναμώνει τη μνήμη αλλά δεν επηρεάζει την αίσθηση οικειότητας.

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορεί να θυμούνται κάτι λάθος, αλλά να είναι απολύτως σίγουροι ότι συνέβη πραγματικά, καθώς η THC «μπερδεύει» τις εγκεφαλικές διόδους που αποθηκεύουν τις πληροφορίες. Το θετικό είναι ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η αποχή από την κάνναβη για έναν μήνα μπορεί να επαναφέρει τη μνήμη σε πλήρη ανάκαμψη.

Τα πιθανά οφέλη για τους μεγαλύτερους σε ηλικία

Στον αντίποδα, μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Κολοράντο σε 26.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι στους ηλικιωμένους, η χρήση κάνναβης, που συχνά γίνεται για τον ύπνο ή τον χρόνιο πόνο, συσχετίστηκε με μεγαλύτερο όγκο εγκεφάλου και καλύτερη νοητική λειτουργία.

Οι επιστήμονες, πάντως, ξεκαθαρίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως η κάνναβη είναι απλώς «καλή ή κακή». Παίζει τεράστιο ρόλο η ποσότητα της THC, αλλά και το γεγονός ότι οι παλαιότερες γενιές κατανάλωναν μια πολύ πιο ελαφριά μορφή κάνναβης σε σχέση με τα σημερινά, ενισχυμένα προϊόντα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ