Ο επιβάτης φέρεται να μην πλήρωσε τη διαδρομή και λίγο αργότερα είδε τον οδηγό να απομακρύνεται με το κινητό του.

Ένα απρόοπτο περιστατικό σε ταξί κάνει τον γύρο των social media, με έναν επιβάτη να βρίσκεται ξαφνικά χωρίς το κινητό του, αφού φέρεται να έφυγε από το όχημα χωρίς να πληρώσει τη διαδρομή.

Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφορεί, ο επιβάτης κατεβαίνει από το ταξί και απομακρύνεται, χωρίς να αντιληφθεί ότι έχει αφήσει το τηλέφωνό του μέσα. Όταν το καταλαβαίνει και επιστρέφει για να το πάρει, ο οδηγός φέρεται να βάζει μπροστά και να αποχωρεί μαζί με το κινητό.

Κάρμα, αδελφέ μου, κάρμα!

Η σκηνή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν την εξέλιξη «άμεσο κάρμα» για τον επιβάτη που δεν πλήρωσε. Ωστόσο, πίσω από το viral απόσπασμα υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη.

Το απόσπασμα που έγινε viral διαρκεί μόλις 28 δευτερόλεπτα, ενώ φαίνεται να αποτελεί κομμάτι μεγαλύτερου βίντεο που έχει αναδημοσιευθεί και υποστεί επεξεργασία.

Μάλιστα, χρήστες που υποστηρίζουν ότι έχουν δει την πλήρη εκδοχή αναφέρουν πως στο τέλος το κινητό φέρεται να επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη έναντι 100 ευρώ.

Un pasajero se baja del taxi sin pagar, pero se deja el móvil dentro. Cuando se da cuenta e intenta volver a recuperarlo, el taxista da marcha y se va.



Karma instantáneo pic.twitter.com/CqypQ25Ga6 August 17, 2026

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