Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα δουν χρήματα έως το τέλος Αυγούστου

Η συμπληρωματική πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί θα πραγματοποιηθεί για δικαιούχους που δεν έλαβαν την ενίσχυση στην αρχική καταβολή.

Νέα πληρωμή ύψους 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται έως τις 31 Αυγούστου, με την ενίσχυση να αφορά οικογένειες που δεν είχαν λάβει το ποσό στην πρώτη καταβολή.

Η συμπληρωματική πληρωμή αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Δεν πρόκειται για νέο κύκλο αιτήσεων, καθώς η καταβολή θα γίνει αυτόματα στους δικαιούχους.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, βασική προϋπόθεση είναι να έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί σωστά ο ΑΜΚΑ του παιδιού και ο έγκυρος IBAN στην ΑΑΔΕ.

Ο λόγος που αρκετές οικογένειες δεν είχαν λάβει τα χρήματα στην αρχική πληρωμή ήταν ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 δεν μπορούσαν να εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση του 2024.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026, απαιτείται να έχει υποβληθεί αίτημα έκδοσης ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου. Στη συνέχεια γίνεται η απαραίτητη αντιστοίχιση με το ΑΜΚΑ, ώστε να προχωρήσει η πληρωμή εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία δεν απαιτεί ξεχωριστή αίτηση για την είσπραξη των 150 ευρώ. Τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

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