Η Ιαπωνία θέλει να βάλει «ηλιακό δαχτυλίδι» στη Σελήνη και να στείλει ενέργεια στη Γη

Η ιαπωνική κατασκευαστική εταιρεία Shimizu Corporation ονομάζει το σχέδιο Luna Ring.

Μια ζώνη ηλιακών κυψελών θα περιέβαλλε τον ισημερινό της Σελήνης σε μήκος περίπου 11.000 χιλιομέτρων, ή 6.800 μιλίων, και σε ορισμένα σημεία θα έφτανε σε πλάτος τα 400 χιλιόμετρα. Η ενέργεια που θα συλλεγόταν εκεί θα μεταδιδόταν στη Γη μέσω μικροκυμάτων και ακτίνων λέιζερ.

Η ιαπωνική κατασκευαστική εταιρεία Shimizu Corporation ονομάζει το σχέδιο Luna Ring. Η πρόταση περιλαμβάνει ηλιακές κυψέλες στη Σελήνη, καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμούς εκπομπής, εγκαταστάσεις λήψης στη Γη και ρομποτικά συστήματα κατασκευής.

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