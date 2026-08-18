Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

Η ιστορία ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν οι ερευνητές άρχισαν να μελετούν προσεκτικά τους οργανισμούς που ζούσαν γύρω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα Νο 4

Ένας μαύρος μύκητας που βρέθηκε στο εσωτερικό του Τσερνόμπιλ έχει μια ασυνήθιστη σχέση με κάτι που είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο: την ιονίζουσα ακτινοβολία. Ο Cladosporium sphaerospermum μπορεί να αναπτύσσεται καλύτερα όταν εκτίθεται σε αυτήν, αν και οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να πουν με βεβαιότητα αν ο μύκητας πράγματι μετατρέπει την ακτινοβολία σε ενέργεια.

Η ιστορία ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν οι ερευνητές άρχισαν να μελετούν προσεκτικά τους οργανισμούς που ζούσαν γύρω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα Νο 4. Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την καταστροφή του 1986, το Τσερνόμπιλ παραμένει ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ζωή μπορεί να επιβιώνει σε μέρη όπου η ακτινοβολία αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τον άνθρωπο.

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