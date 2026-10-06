Τι είναι το «Μποϊκοτάζ» που δημιούργησαν νέοι στην Αθήνα

Τι συμβαίνει όταν οι νέοι άνθρωποι δημιουργούν κάτι δικό τους από τα σπλάχνα της δικής τους γενιάς. Μια γενιά που θέλει να διαβάζει και να σκέφτεται, αλλιώς.

Όταν ο Βασίλης, ένας πιτσιρικάς-σβούρα, μόλις 21 ετών, μου ανακοίνωσε ότι έβγαλε με τα φιλαράκια του ένα περιοδικό που διανέμεται δωρεάν σε διάφορα μέρη της Αθήνας, με ελεύθερη συνεισφορά, απόρησα. «Ρε Μπιλάκο», του λέω, «όλα είναι στο διαδίκτυο, από εκεί διαβάζει ο κόσμος, από εκεί ενημερώνεται. Γιατί έντυπο;».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr