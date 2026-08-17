48χρόνια μετά: Η Gloria Gaynor ερμηνεύει το "I will Survive" στα 82 της καθισμένη σε ένα θρόνο

Η θρυλική τραγουδίστρια ερμήνευσε μια από τις μεγαλύτερές της επιτυχίες σε μια εκδήλωση της Disney στην Καλιφόρνια.

Η Gloria Gaynor ξεσήκωσε τους fan της Disney στο D23, ερμηνεύοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε ένα ιδιαίτερα απρόσμενο σκηνικό.

Η 82χρονη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της ειδικής εκδήλωσης της Disney Experiences στο D23: The Ultimate Disney Fan Event στην Καλιφόρνια και τραγούδησε το διαχρονικό "I Will Survive".

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για το Expedition Everest στο Disney's Animal Kingdom καθώς στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε ο θρυλικός Yeti της attraction, με την Disney να γιορτάζει την «επιστροφή στη ζωή» του χαρακτήρα μέσα στο αξιοθέατο.

Και κάπως έτσι, η επιλογή του τραγουδιού της Gaynor έμοιαζε σχεδόν κάπως προφανής. Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την εμφάνιση, με τη Gaynor να ερμηνεύει το "I Will Survive" μπροστά στο κοινό του D23. Οι παρευρισκόμενοι είχαν έτσι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη θρυλική τραγουδίστρια, την ώρα που η Disney παρουσίαζε τις νέες εμπειρίες και τα αξιοθέατα που ετοιμάζει.

Ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία

Η εμφάνιση της Gaynor πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Disney Experiences παρουσιάζει το μέλλον των θεματικών πάρκων και των προορισμών της, με το πρόγραμμα του D23 να περιλαμβάνει ανακοινώσεις για νέες attractions, παραστάσεις και εμπειρίες.

Για την ίδια τη Gaynor, η εμφάνιση αποτέλεσε άλλη μία ευκαιρία να ερμηνεύσει το τραγούδι που συνδέθηκε όσο λίγα με την καριέρα της. Το "I Will Survive", που κυκλοφόρησε το 1978, παρέμεινε για δεκαετίες ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της τραγουδίστριας και της χάρισε το Grammy Καλύτερης Disco Ηχογράφησης το 1980.

Στο D23, η στιγμή απέκτησε ένα επιπλέον συμβολικό ενδιαφέρον: την ώρα που ο Yeti του Expedition Everest έκανε ξανά αισθητή την παρουσία του, η Gloria Gaynor βρισκόταν στη σκηνή τραγουδώντας ένα κομμάτι που έχει γίνει παγκοσμίως συνώνυμο με την επιβίωση.

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