6 all time classic τραγούδια από τα '90s που το 2026 έχουν (σχεδόν) 30 χρόνια ζωής - Όχι, δεν κλαίμε

Αν αμφισβητείς το πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος, θέλω να σου πω, ότι τα εν λόγω τραγούδια συμπληρώνουν φέτος 30 χρόνια ζωής. Και όχι, δεν είναι αυτά που άκουγαν οι γονείς σου, αλλά εσύ στα νιάτα σου.

Αν για κάτι οφείλουν να υπερηφανεύονται οι millennials, είναι πως αποτελούν τη μοναδική γενιά που έζησε ταυτόχρονα δύο εποχές: προ και μετά τεχνολογίας. Κάποτε, όταν θέλαμε να ακούσουμε μουσική, ανοίγαμε το ραδιόφωνο, περιμέναμε τα αγαπημένα μας τραγούδια να παίξουν στο MTV, τα γράφαμε σε κασέτες ή αργότερα αγοράζαμε τα CD τους.

Σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, αυτά τα ίδια τραγούδια συνεχίζουν να βρίσκονται στις λίστες μας, να τραγουδιούνται από νέες γενιές και να μας επιστρέφουν, έστω και για λίγα λεπτά, σε μια διαφορετική εποχή, που την έχουμε ζήσει, αλλά δεν θα βρούμε ποτέ ξανά στην πορεία μας.

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