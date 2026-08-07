Ιουλία Καλλιμάνη: Η αναπάντεχη αντίδρασή της όταν θεατής της πέταξε λουλούδια στο πρόσωπο (vid)

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok, δίσκοι με λουλούδια κατέληξαν επανειλημμένα στο κεφάλι και το πρόσωπό της, με την ίδια να δείχνει εμφανώς ενοχλημένη.

Η Ιουλία Καλλιμάνη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας ενός περιστατικού με λουλούδια, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Ηγουμενίτσα.

Σε αντίθεση με το επεισόδιο του Δεκεμβρίου του 2025, όταν είχε αντιδράσει έντονα σε θαμώνα που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο, αυτή τη φορά επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο να απαντήσει.

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