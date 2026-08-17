Κολομβία: Η πόλη θαύμα που είπε «ποτέ ξανά» στον σεισμό - Πώς έσωσε μέχρι και τον τελευταίο κάτοικο

Μία πόλη στην Κολομβία μετρούσε μηδενικές απώλειες την επομένη του σεισμού, ένα κατόρθωμα που ήρθε μόνο μετά από ένα επίπονο «μάθημα».

Μία μικρή πόλη στην Κολομβία στέκει ακόμα σαν σύγχρονο μενίρ ανάμεσα στα χαλάσματα. Ο πρόσφατος πολύνεκρος σεισμός στο μικρό λατινοαμερικανικό κράτος, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 285 ανθρώπους, μετά βίας «άγγιξε» το μικρό θαύμα της Αρμένια.

Ο φακός της Washington Post επισκέφθηκε αυτή την πόλη, που αν και έχει τώρα να διηγείται μία ιστορία επιτυχίας, αυτή δεν ήρθε παρά μετά από ένα επίπονο μάθημα του παρελθόντς. Ο Ουμπέρτο ​​Ρέγιες, κάτοικος της πόλης των περίπου 300.000 κατοίκων, ανακάλεσε τον εφιάλτη του 1999.

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