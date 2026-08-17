Το 1989 εταιρεία έθαψε 7.000 υπολογιστές σε χωματερή στις ΗΠΑ: 37 χρόνια μετά έγινε τεχνολογικός κολοσσός

Το 1989, η Apple έθαψε σε χωματερή της Γιούτα περισσότερους από 7.000 ολοκαίνουργιους Lisa, μετά την εμπορική αποτυχία του μοντέλου.

Το 1989, η Apple πήρε μια ασυνήθιστη για τα δεδομένα της τεχνολογίας απόφαση, έθαψε σε χωματερή της Γιούτα των ΗΠΑ περισσότερα από 7.000 ολοκαίνουργια Apple Lisa, έναν επαναστατικό αλλά εμπορικά αποτυχημένο υπολογιστή.

Ο Apple Lisa κυκλοφόρησε το 1983 και αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ιστορία των προσωπικών υπολογιστών. Ήταν από τους πρώτους εμπορικούς υπολογιστές που απευθύνονταν σε επιχειρήσεις και διέθεταν γραφικό περιβάλλον χρήστη και ποντίκι. Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, ήταν η τιμή του. Κόστιζε σχεδόν 10.000 δολάρια εκείνη την εποχή, ποσό που περιόρισε σημαντικά τη ζήτηση και οδήγησε τελικά σε εμπορική αποτυχία.

Η πρόταση που απέρριψε η Apple

Μετά την απόσυρση του μοντέλου, χιλιάδες απούλητες συσκευές παρέμεναν αποθηκευμένες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ένας διανομέας από το Τέξας πρότεινε στην Apple να αγοράσει το υπόλοιπο απόθεμα, να αναβαθμίσει τους υπολογιστές και να τους διαθέσει στη μεταχειρισμένη αγορά. Η Apple, ωστόσο, απέρριψε την πρόταση η εταιρεία δεν ήθελε ένα αποτυχημένο μοντέλο να συνεχίσει να κυκλοφορεί στην αγορά και να επηρεάσει την εικόνα της, ειδικά καθώς ετοιμαζόταν να επικεντρωθεί στη νέα της πορεία με τους υπολογιστές Macintosh.

Έτσι, περισσότερα από 7.000 Apple Lisa μεταφέρθηκαν σε χωματερή στη Γιούτα, οι υπολογιστές καταστράφηκαν με βαριά μηχανήματα και στη συνέχεια θάφτηκαν. Σήμερα, οι ελάχιστες συσκευές Lisa που έχουν διασωθεί θεωρούνται συλλεκτικά αντικείμενα και έχουν ιδιαίτερη αξία για τους λάτρεις της ιστορίας της Apple και της πληροφορικής. Η ιστορία του Lisa αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η πορεία μιας τεχνολογικής καινοτομίας από την εμπορική της επιτυχία.

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