Ζήτησε να επεκταθεί η τηλεργασία της και αντ' αυτού έλαβε 6.000€: Πώς το δικαστήριο δικαίωσε μια μητέρα δύο παιδιών με αναπηρία

Αποζημίωση 6.000 ευρώ και δικαίωμα σε σχεδόν πλήρη τηλεργασία αναγνωρίστηκαν σε εργαζόμενη με δύο παιδιά με αναπηρία, μετά την απόρριψη του αιτήματός της από την εταιρεία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μούρθια στην Ισπανία δικαίωσε εργαζόμενη σε εταιρεία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, η οποία είχε ζητήσει να επεκτείνει το καθεστώς τηλεργασίας της λόγω των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεών της.

Η γυναίκα είχε ήδη ένα μεικτό καθεστώς εργασίας, με δύο εβδομάδες στο γραφείο και δύο εξ αποστάσεως. Τον Φεβρουάριο του 2024 ζήτησε να εργάζεται σχεδόν αποκλειστικά από το σπίτι, καθώς έχει δύο παιδιά με αναπηρία. Το ένα έχει αναγνωρισμένο ποσοστό αναπηρίας 77% και χρειάζεται καθημερινή παρουσία σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας, ενώ το δεύτερο έχει ποσοστό αναπηρίας 38%.

Η εταιρεία απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη μεταξύ άλλων ανάγκες εποπτείας, προβλήματα συνδεσιμότητας και ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Το δικαστήριο έκρινε ανεπαρκείς τις δικαιολογίες

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αναγνώρισε το δικαίωμα της εργαζόμενης να εργάζεται από τις 08:00 έως τις 15:30, με υποχρέωση παρουσίας στον χώρο εργασίας μόλις δύο ημέρες τον μήνα. Παράλληλα, επιδίκασε 6.000 ευρώ αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από την απόρριψη του αιτήματός της.

Η εταιρεία προσέφυγε κατά της απόφασης, χωρίς όμως επιτυχία. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μούρθια επικύρωσε πλήρως την αρχική απόφαση.

Οι δικαστές έκριναν ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να απορρίπτει ένα αίτημα προσαρμογής της εργασίας επικαλούμενη γενικά και αόριστα οργανωτικές δυσκολίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα επιχειρήματα της εταιρείας δεν συνδέονταν επαρκώς με τις πραγματικές συνθήκες της εργαζόμενης και δεν αποδείχθηκαν αντικειμενικοί λόγοι που να δικαιολογούν την άρνηση.

Η απόφαση ενισχύει έτσι το δικαίωμα των εργαζομένων να ζητούν προσαρμογές της εργασίας τους για λόγους οικογενειακής φροντίδας, όταν αυτές μπορούν να τεκμηριωθούν.

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