Καιρός: Νέα πρόγνωση του ECMWF για τον φετινό χειμώνα - Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα

Η βασική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας φαίνεται να επηρεάζεται έντονα από μια ιδιαίτερα ενισχυμένη αντικυκλωνική δομή

Νέα δεδομένα για τον χειμώνα 2026-2027 δίνει το τελευταίο εποχικό «τρέξιμο» του ECMWF, με την εικόνα για την Ευρώπη να δείχνει έναν χειμώνα που κατά μέσο όρο θα κινηθεί σε θερμότερα από τα κανονικά επίπεδα, ενώ οι ενδείξεις για εκτεταμένες χιονοπτώσεις παραμένουν περιορισμένες.



Η βασική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας φαίνεται να επηρεάζεται έντονα από μια ιδιαίτερα ενισχυμένη αντικυκλωνική δομή πάνω από τη Βόρεια Αμερική. Η εξέλιξη αυτή έχει σημαντικές συνέπειες και για την Ευρώπη, καθώς μεταβάλλει την κυκλοφορία των ατμοσφαιρικών συστημάτων στον Ατλαντικό και στη συνέχεια προς τη Γηραιά Ήπειρο.

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